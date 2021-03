Long-Covid-Betroffene in Salzgitter wünschen sich eine Anlaufstelle

Salzgitter

Corona und kein Ende. Die Klagen über die Folgen der Pandemie sind groß. Und doch sollte jeder, der die Krankheit bisher nicht hatte, froh sein über Hygiene-Vorschriften und Abstandsregeln. Diese Ansicht haben jedenfalls Tanja D. und Thomas N. aus Thiede. Sie hatten sich Anfang Dezember angesteckt und leiden heute an Long Covid, wie sich die Spätfolgen nennen. Denn auch drei Monate nach der Infektion ist für sie vieles nicht mehr wie vorher. Schon der kleine Gang zum Supermarkt gleicht einem Kraftakt. Kurzatmigkeit, Erschöpfungssyndrom oder Konzentrationsschwierigkeiten gehören zu ihrem Leben.

„Ich fühle mich 20 Jahre älter“, berichtet der Einzelhandels-Fachverkäufer, der sich vermutlich bei der Einrichtung einer neuen Supermarkt-Filiale infizierte. Viele Leute halfen mit beim Aufbau der Regale, viele trugen keine Maske. Erst folgte das Fieber, dann schlug Corona zu. Drei Tage lag er im Bett, war wie im Delirium. „Ich kann mich nicht mehr erinnern“, schildert der 55-jährige Thomas N. diese böse Zeit. Auch seine Lebensgefährtin erwischte es mit großer Wucht, auch wenn bei ihnen von der Kategorie „leicht bis moderat“ die Rede ist. Kopf- und Gliederschmerzen, massiver Durchfall, trockener Husten und ein verirrter Geschmackssinn gehörten zu den Begleiterscheinungen. „Wasser schmeckte wie Jauche“, schildert die 47-jährige Tanja D..

Drei Monate danach ist das Paar von körperlicher Normalität noch immer weit entfernt. Nach der ersten harten Phase begann eine Tortur für beide, die glücklich sind, einander zu haben. „Wer da alleine durch muss, das ist ein Albtraum.“ Nicht nur eine permanente Kraftlosigkeit und Wortfindungsstörungen begleiten den Alltag, sondern auch die Angst, sich noch einmal zu infizieren. „Die Krankheit ist potenziell tödlich“, warnt Tanja D.. Solch einen folgenreichen Verlauf wie bei ihnen „können sich vermutlich die wenigsten vorstellen“.

Das Paar wünscht sich eine zentrale Anlaufstelle für Betroffene, denn der Umgang mit den Beschwerden und das Warten auf Besserung sind „mental extrem anstrengend“. Weder der Hausarzt noch der Lungenarzt oder der Internist konnten ihnen so richtig helfen. Beide nahmen schon zweimal an Online-Treffen der Kontakt- und Informationsstelle für Selbsthilfe (KISS) teil. Die nächste Zusammenkunft ist am 22. April um 18 Uhr geplant.

„Die Betroffenen kommen aus der ganzen Bundesrepublik“, so KISS-Leiterin Almut Speer. Sie schließt nicht aus, dass sich eine Ortsgruppe in Salzgitter der der Region bilden könnte, wenn das Interesse weiter wachse. Tanja D. und Thomas N. wären sofort dabei. Sie würden sich einer Gemeinschaft zur Selbsthilfe anschließen, um sich auszutauschen, gegenseitig zu unterstützen und die Folgen einer schweren Corona-Infektion bekannt zu machen. Wer mehr wissen möchte, kann sich an Almut Speer wenden per Email an kiss-sz@paritaetischer.de oder unter Tel. (05341) 8467-22.

Von Roland Weiterer