Lokführer aus Salzgitter zurück bei den RTL-Superhändern

Steinlah

Wenn das so weitergeht, wird Franko Falk aus der Samtgemeinde Baddeckenstedt eines Tages selbst zum Superhändler. Schon zum zweiten Mal ist der 48-jährige Lokführer der VPS Salzgitter in der RTL-Trödelshow zu Gast. Die Sendung ist am Mittwoch, 24. Februar, um 16 Uhr zu sehen.

Schon im vergangenen Sommer feilschte der Hundefreund im TV-Studio, damals brachte er zwei alte Nachtisch-Leuchten seiner verstorbenen Eltern an den Mann (hallo Salzgitter berichtete). Die 110 Euro, die er einnahm, spendierte er dem Tierheim in Salzgitter-Bad. Nun hatte er drei original Cartier-Brillen aus 18-Karat Gold samt Zubehör im Wert von 550 Euro im Gepäck. Eine Bekannte hatte die Designer-Stücke bei einer Haushaltsauflösung entdeckt und ihn gefragt, ob er sie bei den Superhändlern versilbern könnte.

Und Franko Falk, der ein erklärter Fan der RTL-Sendung ist und keine Folge verpasst, hatte bei den Produzenten offenbar einen guten Eindruck hinterlassen. Schon vier Tage nach seiner Anfrage bekam er eine Einladung zum Drehtermin in Köln. „Ich wusste, was auf mich zukommt, deshalb war ich diesmal sehr entspannt und nicht so aufgeregt wie beim ersten Mal“, so Franko Falk, der sich nach der herzlichen Begrüßung auf das Handeln und Pokern freute – auch wenn das Geld gar nicht für ihn bestimmt war.

Die Superhändler Markus Reinicke, Thomas Käfer, Manuela Schikowski und Vincenzo Molinaro warteten im Studio auf ihn und auf die drei Brillen, echte Schmuckstücke in schicken Etuis. Ob er mit einem von ihnen ins Geschäft kam, darf er vor der Ausstrahlung nicht verraten. Sein persönlicher Gewinn lässt sich ohnehin nicht in Euros messen: Es ist ein richtig gutes Gefühl. Nach dem Auftritt nahm sich Moderator Sükrü Pehlivan ein paar Minuten Zeit für einen netten Plausch und für ein gemeinsames Bild als Erinnerung. „Das alles hat wirklich wieder sehr viel Spaß gemacht“, sagt Franko Falk. Ein weiteres Gastspiel bei den Superhändlern ist nicht unwahrscheinlich. Aller guten Dinge sind bekanntlich drei.

Von Roland Weiterer