Lokführer aus Salzgitter feilscht bei RTL für die gute Sache

Sehlde

Er zählt schon die Stunden bis zu seinem großen Auftritt. Am Dienstag, 13. Oktober, um 14 Uhr stellt sich Franko Falk den Superhändlern beim TV-Sender RTL. In der Trödelshow „4 Räume, 1 Deal“ versucht der Lokführer aus der Region Salzgitter, zwei dekorative Kugelleuchten für den guten Zweck an den Mann zu bringen. Ob es ihm gelingt, darf er noch nicht verraten.

Mehr als ein halbes Jahr ist es her, dass sich der 47-jährige VPS-Angestellte auf den Weg ins Studio nach Köln machte. „Ich fühlte mich wie in meiner Gesellenprüfung“, beschreibt er die Nervosität bei der Anmeldung. Doch nach der herzlichen Begrüßung durch den „sehr sympathischen“ Moderator Sükrü Pehlivan war das Eis gebrochen.

Es folgten Termine in der Maske und bei der Stylistin, dann verkabelte ihn ein Tontechniker, ehe er mit Kopfhörern ausgestattet wurde. „Ich sollte vorab nicht mitbekommen, was die Superhändler von meinen Lampen halten.“ Die beiden unversehrten Fundstücke aus den 70er Jahren stammen aus einem Koffer seiner verstorbenen Eltern und hatten ihn als bekennenden Fan der nachmittäglichen Trödelshow erst auf die Idee gebracht, sie dort zu versilbern.

Ein Redakteur holte ihn zum Dreh, die Nervosität war wieder da, als die erste Klappe fiel, vier Kameras liefen und die Händler sich vorstellten. Franko Falk war happy. „Da war mir erst so richtig bewusst, dass ich es wirklich in meine Lieblingssendung geschafft hatte.“ Nach wenigen Minuten war die Anspannung verflogen, alles lief wie von selbst. Franko Falk beschreibt den Dreh als „nett und natürlich“, auch das Verhandeln war „sehr harmonisch und nicht gespielt“.

Von ihm gibt es kein Wort dazu, wie er sich beim Feilschen mit den Profis schlug. Das finanzielle Ergebnis war für ihn ohnehin zweitrangig. Sollte es ihm gelingen, die Nachttisch-Leuchten zu Geld zu machen, würde der Erlös an das Tierheim in Salzgitter-Bad fließen.

Weitaus wertvoller war für den Sehlder der Blick hinter die Kulissen der Fernsehmacher. Drei Stunden dauerten die Aufnahmen. Ein erstaunlicher Aufwand, fand Franko Falk, dem die Rolle als Kandidat so richtig Spaß machte. Was davon am nächsten Dienstag zu sehen ist, das weiß er allerdings nicht. Er freut sich, dass die Sendung endlich läuft. Die Corona-Krise verzögerte die Ausstrahlung um gut vier Monate und stellte seine Geduld auf eine harte Probe.

Von Roland Weiterer