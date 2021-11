„Literarisches und Kulinarisches“ in Salzgitters Bibliothek

Salzgitter

In der Reihe „Literarisches und Kulinarisches“ werden viele Neuerscheinungen am Dienstag, 23. November, in der Stadtbibliothek Lebenstedt und am Donnerstag, 25. November, in der Stadtbibliothek Salzgitter-Bad jeweils von 19 bis 21.30 Uhr vorgestellt. Sylvia Fiedler, Reinhard Försterling, Barbara Henning und Reinhold Jenders haben außergewöhnliche, spannende und heitere Lektüre entdeckt und geben viele Lesetipps.

Wie stets liegt eine Liste mit den vorgestellten Büchern und anderen interessanten Neuerscheinungen zum Mitnehmen bereit. Die präsentierten Bücher befinden sich im Bestand der Stadtbibliothek und können dort ausgeliehen beziehungsweise vorbestellt werden. Für den kulinarischen Teil der Veranstaltung sorgt die Bibliotheksgesellschaft Salzgitter mit einem kleinen Imbiss und Getränken. Dabei dürfen sich die Gäste auf eine der gegenwärtigen Situation angepasste überraschende Neuheit freuen.

Der Eintritt ist frei. Es gilt die 2G-Regel sowie die bestehenden Hygienevorschriften. Wegen der begrenzten Besucherzahl wird um Anmeldung gebeten unter Tel. (05341) 839 3434 oder per Email an stadtbiblioterk@stadt.salzgitter.de. „Literarisches und Kulinarisches“ ist ein Veranstaltungsformat, das seit 30 Jahren fest im Veranstaltungskalender der Bibliothek seinen Platz hat. Kooperationspartnerinnen sind die Bibliotheksgesellschaft Salzgitter und die Volkshochschule.

Von Roland Weiterer