Lions in Salzgitter drucken Adventskalender für die gute Sache

Salzgitter

Auch wenn die Corona-Pandemie in diesem Jahr vieles durcheinander bringt, gibt es die ein oder andere Konstante. Eine davon ist der Förderverein des Lions Clubs Salzgitter Schloss-Salder, er bringt trotz Krise und weniger Verkaufsstellen einen Adventskalender auf den Markt, der rein der guten Sache dient. Es gibt 240 Preise im Wert von etwa 10.300 Euro zu gewinnen.

Der Kalender gehört mittlerweile bei vielen Menschen in der Region zum festen Inventar im Advent. Vor mehr als 15 Jahren gründete der Verein die Aktion. Die Mitglieder um den Beauftragten Wolfgang Jainta haben wieder jede Menge kleine und große Preise organisiert. Präsident Sven Strube ist angetan von dem Projekt und hofft auf viele Interessenten.

Anzeige

Der Lions-Club hat 4.000 Exemplare mit dem von Helmut Lingstädt gemalten Schloss-Salder-Motiv drucken lassen, die gegen eine Spende von fünf Euro abgegeben werden. Doch ob die alle unter die Leute kommen, ist in diesem Winter fraglich. Denn viele Kalender gingen bei den Weihnachtsmärkten über die Theke, die nun ausfallen. Auch die Feuerwehr steht als wichtige Verkaufsstelle nicht zur Verfügung. Es gibt die Kalender unter anderem bei hallo Salzgitter in Lebenstedt. Allerdings ist das Büro in der Berliner Straße 11 nur mittwochs von 14 bis 17 Uhr geöffnet.

Wolfgang Jainta nennt deshalb 2.500 Kalender als Ziel. Bei den Preisen hat sich nicht viel verändert. Ballonfahrten, Gutscheine oder Jahreskarten – an jedem Tag zwischen dem 1. und 24. Dezember gibt es einen oder mehrere Gewinner. Hauptpreis an Heiligabend ist ein Reisegutschein über 1.200 Euro.

Da die Nummern bei allen Adventskalendern verdeckt sind, kann sich auch ein Kauf am 24. Dezember noch lohnen. Der Erlös fließt an verschiedene Institutionen in Salzgitter. Vergangenes Jahr kamen 12.000 Euro zusammen. Feste Empfänger sind die Lebenshilfe und der Nachwuchs, der LEO Club Ritter Gebhard. Der Rest geht an Vereine und Verbände, die sich noch bis Ende 2020 für die Ausschüttung bewerben können. Mit dem Erlös wollen die Lions wie in den Vorjahren vor allem Kinder- und Jugendprojekte fördern.

Das Mitspielen ist einfach: Jeder Kalender ist nummeriert. Alle Nummern befinden sich zur täglichen Ziehung in der Losbox. Die Glückszahlen aus dem Kalender werden in hallo Salzgitter und auf der Internetseite des Vereins veröffentlicht. Die Preise sind bis Ende Januar bei den jeweiligen Sponsoren abzuholen.

Von Roland Weiterer