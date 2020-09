Kronleuchter hängt wieder - Licht an heißt es in der Andreas-Kirche in Salzgitter

Die Andreas-Kirchengemeinde in Salzgitter-Lebenstedt hat einen hellen Grund zur Freude. Die Modernisierung des 110 Jahre alten Kronleuchters ist gelungen, künftig flackern LED-Lichter auf allen 44 Kerzen.