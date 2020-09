Licht an für Konzerte und Kleinkunst in Salzgitter-Thiede

Thiede

Die Kulturfreunde haben Grund zur Freude. Über den Verfügungsfonds der Stadt konnte sich der Verein Steterkult eine mobile Lichtanlage zulegen , die er bei seinen vielfältigen Veranstaltungen an unterschiedlichen Orten und auch im Außenbereich nutzen kann.

Strahler & Co stehen in Zukunft aber nicht nur Steterkult für Konzerte, Theater oder Kleinkunst zur Verfügung. Alle Bewohner, die eine Veranstaltung planen, können die Lichtanlage kostenlos ausleihen und nutzen. Damit die Technik, deren Bedienung nicht ganz einfach ist, genutzt werden kann, gibt es vor jeder Ausleihe eine Einweisung durch Steterkult-Mitglieder, die in der Handhabung geschult wurden. „Wir sind dankbar, dass wir die Anlage haben“, sagte Steterkult-Vorsitzende und Zweite Vorsitzende des Sanierungsbeirates, Ulrike Heilshorn. Beim Installieren im Gemeindehaus am Schulring habe der Verein hilfreiche ehrenamtliche Unterstützung gehabt.

Der Rat der Stadt hat im Sommer 2019 den Verfügungsfonds für das Sanierungsgebiet Steterburg beschlossen: Damit steht in Steterburg ein Budget zur Verfügung, um Maßnahmen der Anwohner, Gewerbetreibenden, Vereine und Institutionen zu unterstützen. Das Gesamtvolumen umfasst pro Jahr 10.000 Euro. Das Geld stammt aus Mitteln des Bundes, des Landes und der Stadt.

Förderfähig sind Anträge, die zum Beispiel das Zusammenleben und die Lebensqualität im Stadtteil sowie die nachbarschaftliche Begegnungen und die Integration fördern oder das Stadtbild aufwerten. Auch Anträge, die die Stadtteilkultur beleben und unterschiedliche Bevölkerungsgruppen einbinden, können als Maßnahme bewilligt werden. Für Veranstaltungen wurden zwei Gastronomie-Kaffeemaschinen angeschafft. Auch sie können für gemeinnützige Feste und Veranstaltungen ausgeliehen werden.

Aber das Budget für 2020 ist noch nicht ausgeschöpft. Die Einwohner können also dieses Jahr noch Anträge für den Verfügungsfonds beim Sanierungsbeirat einreichen. Bei den Entscheidungen, was aus dem topf finanziert werden soll, stehen die Mitarbeiterinnen des Quartiersmanagements den Beirats-Mitgliedern beratend zur Seite. Nach der Prüfung durch die Stadt, welche die Förderfähigkeit feststellt, entscheidet der ehrenamtlich arbeitende Sanierungsbeirat über die Bewilligung der Projektanträge.

Wer im Quartier wohnt und weitere Ideen für Steterburg hat oder einen Antrag für den Verfügungsfonds stellen möchte, kann sich im Quartiersmanagement melden. Ein Termin lässt sich unter der Telefonnummer (05341) 8879201 oder per Email an kontakt@steterburg.net vereinbaren.

Von Roland Weiterer