Laserstrahlen in Salzgitter-Bad erinnern an das Epiphanias-Fest

Salzgitter

Das Corona-Virus schert sich bekanntlich nicht um Traditionen. Jedes Jahr am Dreikönigstag lädt die evangelische Propstei Salzgitter-Bad viele Menschen aus Kirche, Politik, Wirtschaft und dem öffentlichen Leben zum Epiphanias-Gottesdienst mit Empfang in die Martin-Luther-Kirche ein, bei dem sich unter dem Titel Horizonte eine Persönlichkeit mit den Fragen der Zeit für die Gesellschaft beschäftigt. Doch in diesem Winter konnte es keine Zusammenkunft geben. Doch so ganz ohne Zeichen wollte Propst Ralf Ohainski diesen 6. Januar nicht vorbei ziehen lassen – den Abschluss des Weihnachtsfestkreises, der mit dem ersten Advent beginnt.

Vier senkrechte Laserstrahlen erleuchten deshalb seit Mittwoch noch bis zum 13. Januar an der Martin-Luther-Kirche jeden Abend den Himmel über Salzgitter-Bad. Sie sind eine Installation des Technikers und Lichtkünstlers Franz Albert aus Wolfenbüttel und vom Luftfahrtbundesamt für eine Woche so genehmigt. Der Elektronik-Ingenieur im Ruhestand hat die Laserstrahlen, die eigentlich zum Schneiden von dünnen Blechen dienen, nach eigenen Worten „zweckentfremdet“. Sie verschmelzen am Himmel miteinander und sind laut Ralf Ohainski nun ein weithin sichtbares Zeichen für den Epiphanias-Tag, „das urchristliche Weihnachtsfest“, das an die Ankunft der Heiligen drei Könige an der Krippe erinnert und das seit fast 40 Jahren ein fester Bestandteil im Terminkalender der Propstei ist.

Ralf Ohainski versteht die drei farbigen Laserstrahlen als „Spur der Könige“ und als Hinweis auf die Menschen, die sich seit der Geburt Jesu auf den Weg machen, um im Licht des Sterns von Bethlehem Gottes Liebe zu finden. Mit ihnen werden symbolisch Himmel und Erde verbunden. Ralf Ohainski: „Wir machen die Menschen aufmerksam auf Epiphanias, ohne dass sie sich treffen müssen.“

Und auch die Geschenke der Könige will die Propstei nicht vergessen. „Wir sammeln beim Empfang jedes Jahr zugunsten von Projekten der Aktion Brot für die Welt“, so Ralf Ohainski. Er ruft dazu auf, besonders in schwierigen Zeiten die Ärmsten nicht aus dem Blick zu verlieren. Denn viele Spenden kommen bei den Heilig-Abend-Gottesdiensten zusammen, die aber ausgefallen sind oder nur minimal besucht werden konnten. Er bittet um Unterstützung für das Hilfsprojekt in Sierra-Leone „Schule statt Kinderarbeit“. Dazu führt der Propsteiverband ein Spendenkonto unter der IBAN-Nummer DE79250500000003808250.

Von Roland Weiterer