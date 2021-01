Kurzfilmwettbewerb startet für Schüler aus Salzgitter

Salzgitter

Für die Zeit des Distanz-Unterrichts haben sich der Verein Blickwechsel und die Medienagentur Markus Götte aus Hannover ein Projekt für Schüler in Salzgitter und der Region einfallen lassen. „(Mein) Leben im Lockdown“ ist der Titel des Kurzfilmwettbewerbs „ganz schön anders“ mit kostenlosen Online-Workshops. Zielgruppe sind Jugendliche der Klassen sieben bis zehn, die zu Hause unterrichtet werden.

Die Macher wollen der Frage nachgehen, wie die Pandemie den Alltag der Jugendlichen verändert. „Keine Schule. Kein Sportverein. Verwandte und Freunde nur online sehen. Wie fühlen sie sich? Haben sie Angst oder schauen sie zuversichtlich in die Zukunft? Was finden sie toll am Lockdown, was nervt. Wir sind gespannt“, heißt es in dem Aufruf zur Teilnahme.

Im Rahmen des Wettbewerbs zeigen Markus Götte und das ganz-schön-anders-Team den teilnehmenden Jugendlichen in zweitägigen Online-Filmworkshops, wie sie Animations- oder Realfilme drehen. An dem digitalen Unterricht können Lehrer mit ihren Klassen oder einzelne Schüler online teilnehmen. Allerdings ist die Zahl begrenzt. Anmeldungen sind möglich per Email an die Adresse info@ganz-schoen-anders.org oder unter Telefon (0511) 16580334 bis Samstag, 16. Januar 2021.

Am Wettbewerb selbst können alle Schüler aus den Klassen sieben bis zehn teilnehmen, Kurzfilme drehen und Preise gewinnen. Maximal sollten die Videos fünf Minuten lang sein. Einsendeschluss für die Kurzfilme ist der 1. März 2021. Kooperationspartner ist das Medienzentrum Salzgitter. Der Filmworkshop 1 (mit Gebärdensprach-Dolmetschung möglich) steht am 27. Januar und 5. Februar auf dem Programm, der Filmworkshop 2 am 28. Januar und 5. Februar, der Filmworkshop 3 am 3. und 12. Februar sowie der Filmworkshop 4 am 4. und 12. Februar.

Die Teilnehmer brauchen zum Filmen ein Smartphone, ein Tablet oder eine Kamera, für den Online-Workshop einen WLan-Zugang sowie einen Computer oder ein Tablet, mindestens aber ein Smartphone. Zum Schneiden wird für einen Realfilm zum Beispiel iMovie für Apple oder Kinemaster für Android empfohlen. Alle Animationsfilmer sollen die kostenlose Stop Motion Studio-App benutzen. Die besten Videos werden im Rahmen des niedersächsischen Kurzfilmwettbewerbs „Bäng. Plötzlich alles anders“ nach den Osterferien gezeigt und prämiert. Die Macher der drei erstplatzierten Filme gewinnen Netflix-Gutscheine.

Von Roland Weiterer