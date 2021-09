Künstlerin bemalt jetzt die Stromkästen in Salzgitter-Thiede

Salzgitter

Künstlerin Nicole Brito de la Cruz möchte die Welt ein wenig bunter und freundlicher machen. Das ist ihr schon in zwei Quartieren in Salzgitter gelungen. Auf ihre Initiative hin wurden in Steterburg und im Seeviertel in Lebenstedt insgesamt 28 Stromkästen verschönert. Unterschiedliche Motive und viel Farbe machten die einst grauen Kabelverteiler zu echten Hinguckern.

Die Erfolgsgeschichte geht weiter. Seit wenigen Wochen ist ein drittes Projekt im Gange. Der Ortsrat in Thiede hat Nicole Brito de la Cruz gebeten, gemeinsam mit den Anwohnern insgesamt 18 Kästen im Dichterviertel ein bezauberndes Antlitz zu geben. Und die ersten Ergebnisse können sich sehen lassen. Zu den Helfern gehört auch die 13-jährige Mia Giuliani, die ihren Stromkasten in ein himmlisches Blau tauchte und den neugierigen Affen Coco aus der Kinderserie mit Luftballons aufsteigen lässt. Die Trickfilmfigur hat für die Familie eine immense Bedeutung. Einst erwachte der Vater aus dem Koma, als gerade die Titelmelodie lief. Der fliegende Coco ist nun eine Erinnerung an diesen erlösenden Moment.

Es sind Geschichten wie diese, die der Kunstaktion einen tieferen Charakter verleihen und die Nicole Brito de la Cruz am Herzen liegen. Es geht nicht nur um attraktive Farbtupfer im Viertel, sondern auch um das Miteinander und das gegenseitige Kennenlernen in der Nachbarschaft. Schon bei ihrem ersten Projekt in Steterburg vor gut einem Jahr hat sie die Freude genossen, mit der viele Anlieger und Passanten reagierten, wenn sie mit Graffitispray, Pinseln und Stiften hantierte.

Um die Menschen vor Ort einzubeziehen, hängte Nicole Brito de la Cruz einfach Zettel an die ausgewählten Stromkästen. So konnten sich Bewohner melden, die mitmachen wollen. Allerdings lassen sich nicht alle Standorte von heute auf morgen umgestalten. Nicole Brito de la Cruz begleitet die Aktion ehrenamtlich, für jeden Stromkasten sind zwei trockene Tage nötig - einen, um ihn zu reinigen und zu grundieren, und einen, um ihn zu besprühen und zu bemalen. Und für jedes Motiv fertigt die Künstlerin vorher eine Schablone an. Damit sich die Mühe lohnt, ist die Farbe wetterfest. Nicole Brito de la Cruz: „Fünf Jahre sollte das schon halten.“

Von Roland Weiterer