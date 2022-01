Konrad-Fonds hilft Kleingartenverein Steterburg in Salzgitter

Salzgitter

Bei Fortuna Steterburg kommt jetzt hochmoderne Technik zum Einsatz. Der Kleingartenverein (KGV) hat sich mit Hilfe des Konrad-Stiftungsfonds einen Trecker zugelegt. Nach vier Monaten ist der Farm Truck nun einsatzbereit. Die Maschine stand zwar schon einige Tage auf dem Hof der Lieferfirma, doch ein Ventil zur Hydrauliksteuerung ließ auf sich warten.

Beim Vorstand ist die Freude groß, zum 80-jährigen KGV-Bestehen so ein technisches Hilfsmittel in den Bestand aufnehmen zu können. Der Farm Truck mit seinem 22-PS-Mitsubishi-Motor und Dreigang-Getriebe hat nicht nur allerlei Vorzüge an Bord, sondern auch eine Heckhydraulik, einen Frontlader mit Schaufel und Ackerstollenreifen, um „auf allen Terrains ausreichend Grip“ zu haben, wie es Marcus Woitaschek formuliert, Agravis-Standortleiter in Schladen.

Noch sind nicht alle Teile angekommen, denn die Lieferzeiten haben es in sich. „Es mangelt an Rohstoffen“, sagt Marcus Woitaschek. Ein Holzschredder mit hydraulischem Einzug und eine Bodenfräse fehlen noch, sie sollen den Fortuna-Gartenfreunden künftig die Arbeit erleichtern. 280 Mitglieder zählt der Verein, sie kümmern sich um 252 Parzellen.

Der Trecker hilft vor allem dabei, die Wege und Anlage zu pflegen. „Wir haben ein ziemliches großes Gelände und drei Parkplätze“, sagt KGV-Vorsitzender Georg „Schorse“ Kunczak. Bisher mussten die Mitglieder das Areal von Hand in Schuss halten, karrten den Schutt mit Schubkarren davon. „Dafür ist so ein Traktor mit Schaufel ideal.“

Einen Trecker gab es bisher auch, um die Fäkalien aus den Lauben abzufahren, aber für den ist nach 30 Jahren die Zeit abgelaufen. „Ersatzteile gibt es nicht mehr“, berichtet Geord Kunczak. Samt der Anbauteile beläuft sich der Preis für den Farm Truck auf rund 27.000 Euro. Den weitaus größten Batzen davon (21.600 Euro) trägt der Konrads-Fonds. Der Fortuna-Chef bedankt sich bei Ortsbürgermeister Christian Striese, der den Verein auf die Fördermöglichkeit hingewiesen und beim Antrag geholfen habe.

Von Roland Weiterer