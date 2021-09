Klarer Sieg: Frank Klingebiel triumphiert in Salzgitter

Salzgitter

In diesem Moment bricht sich die Freude bahn. „An Tagen wie diesen“, singt Salzgitters frisch bestätigter Oberbürgermeister Frank Klingebiel voller Inbrunst ins Mikrofon, Arm in Arm mit seinen engen Vertrauten Rainer Dworog, Wolfram Skorczyk und Dirk Toepffer. „Wünscht man sich Unendlichkeit“, setzte er die Party-Hymne der Toten Hosen in der Kulturscheune fort, in der die Stadt den Wahlabend für die Öffentlichkeit ausrichtet. Um den alten und neuen OB herum haben sich seine Familie, viele Parteifreunde und einige Mitarbeiter aus dem Rathaus versammelt, aber auch Mitglieder aus anderen Parteien sind da.

Für zehn Minuten vergisst der Oberbürgermeister die Maskenpflicht und Abstandsregeln, genießt das Bad in der Menge, die Glückwünsche von allen Seiten. Er hat gewonnen und wurde direkt gewählt. Und das klarer als gedacht. „Da fällt schon eine große Last von einem ab“, sagt Frank Klingebiel, der auf 54,91 Prozent kam, es waren genau 19.999 Einwohner, die ihn als Oberbürgermeister bestätigt hatten. Die Wahlbeteiligung lag bei 48,05 Prozent.

Er hatte „nicht unbedingt erwartet“, im ersten Wahlgang direkt gewählt zu werden, es aber gehofft. In der Kulturscheune bedankt er sich bei seiner Familie, bei Freunden und den Unterstützern. Die 17 vergangenen Monate beschreibt er als harte Zeit, was nicht nur am Wahlkampf lag, sondern vor allem an der Corona-Pandemie.

Dass sich auf seinen Plakaten kein CDU-Emblem fand, findet der Christdemokrat normal. „Das ist kein Parteiamt, sondern ein Oberbürgermeister repräsentiert die ganze Stadt“, lautet seine Botschaft. Er sei aber dankbar, dass ihn Salzgitters Christdemokraten nominiert hatten. „Und jeder weiß, wo und für was ich stehe.“ Frank Klingebiel freut sich jetzt auf seine dritte Amtszeit, die jetzt nur noch fünf Jahre dauert, nach acht beziehungsweise sieben Jahren nach den Wahlen 2006 und 2014.

Um die Amtszeit muss sich Prof. Dr. Harald Rau keine Gedanken mehr machen. Der parteilose Kandidat, den SPD und Grüne ins Rennen geschickt hatten, landete – für viele Beobachter sehr überraschend – deutlich abgeschlagen auf Platz zwei, erreichte nur 25,4 Prozent und lag damit auch noch deutlich unter den 29,1 Prozent, mit denen Sabine Fricke ebenfalls als rot-grüne Bewerberin sieben Jahre zuvor gescheitert war.

Diese klare Niederlage „verwundert“ ihn schon sehr. „Salzgitter ist weniger veränderungsbereit, als ich es erwartet hatte“, sagt der Wissenschaftler von der Ostfalia Hochschule, der angetreten war, „um zu gewinnen“. Er hatte in seinen vielen Gesprächen durchaus eine Wechselstimmung ausgemacht. Doch die Stimmen habe er vermutlich falsch interpretiert, so Harald Rau. „Der Wahlkampf hat uns gezeigt, dass wir uns mitunter in einer Blase bewegen.“ Auf sein Team lässt er nichts kommen, das habe gekämpft und viel gerissen. Und um die Zukunft muss sich der Professor keine Sorgen machen. „Ich habe einen Superjob und werde weiter international erfolgreich tätig sein.“

SPD und Grüne hatten sich ebenfalls mehr versprochen von dem Wettbewerb um das OB-Büro. Marcel Plein, Vorsitzender im Unterbezirk der Sozialdemokraten, ist enttäuscht. „Uns ist es offenbar nicht gelungen, Harald Rau einer großen Masse bekannte zu machen.“ Dabei habe es so viel „positives Feedback“ gegeben. Auch Grünen-Chef Harald Wintjen kann sich das magere Ergebnis nicht erklären. „Das haben wir uns anders vorgestellt.“ Am Kandidaten hat es nach seinen Worten nicht gelegen. Harald Rau sei sehr aktiv gewesen und habe gute Impulse gesetzt. Im Vorfeld keimte bei Harald Wintjen die Hoffnung, es läge was drin. „Da haben wir manche Reaktionen wohl überbewertet.“

Auf den Plätzen drei und vier folgen Thomas-Peter Disselhoff (AfD) mit 8,9 Prozent und Ulf Küche (Freie Wähler) mit 5,9 Prozent. Einmal geschafft und einmal verfehlt hat FDP-Kandidat Andreas Böhmken sein Ziel. Er landete mit genau 5,0 Prozent bei der OB-Wahl ganz hinten. „Ich wollte fünf Prozent erreichen, aber nicht Letzter werden“, sagt der Ratsherr. Insgesamt sei er mit dem Resultat aber „sehr zufrieden“.

Mehr als sehr zufrieden ist die CDU mit dem Sieg für Frank Klingebiel. Daran lassen Fraktionschef Thomas Huppertz und Kreisvorsitzende Andrea Kempe keine Zweifel. Beide nennen die Zustimmung für den OB „eindeutig“. Entsprechend freudstrahlend empfangen sie den Triumphator, der von allen geherzt und gelobt wird. Etwas Kritik gibt es doch, nachdem Frank Klingebiel sein „Tage wie dieser“ angestimmt hatte. Dirk Toepffer, Chef der CDU-Landtagsfraktion, nimmt ihn in den Arm: „Du bist ein guter Oberbürgermeister, aber kein guter Sänger.“

Von Roland Weiterer