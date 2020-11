Kirchengemeinde in Salzgitter will das Gedenken nicht vergessen

Salzgitter

Auch wenn die Menschen hierzulande auf die Corona-Pandemie und ihre Folgen fokussiert sind, will die Kirchengemeinde St. Andreas in Lebenstedt das Leid in der Welt nicht vergessen. Sie lädt am Volkstrauertag am Sonntag, 15. November, um 9.30 Uhr zu einem Gedenkgottesdienst mit anschließender Kranzniederlegung ein.

Menschen in vielen anderen Ländern fallen heute noch Krieg und Gewalt zum Opfer, werden verfolgt und gefoltert. Deshalb hält es Pastor Uwe Teichmann für wichtig, auch in der Krise an die Toten zu erinnern und das Gedenken nicht in den Hintergrund zu drängen. Wenn auch „in verminderter Form“ und den Hygiene-Auflagen entsprechend, will er dem Volkstrauertag gerecht werden. Erst mit dem Gottesdienst, im Anschluss wird Erika Bolm als Vorsitzende des Sozialverbandes einen Kranz niederlegen.

Die zentrale Veranstaltung zum Volkstrauertag in Salzgitter-Bad wurde dagegen abgesagt. Die Stadt Salzgitter und der Volksbund Deutsche Kriegsgräberfürsorge reagieren damit auf die Corona-Regeln und Empfehlungen der Bundes- und Landesregierung, die Kontakte in der Öffentlichkeit auf das unbedingt Notwendige zu beschränken. Eine „stille Kranzniederlegung“ an der Vöppstedter Ruine ist unter Beachtung der Corona-Verordnung des Landes am 15. November zwischen 11 bis 14 Uhr möglich, heißt es in einer Mitteilung aus dem Rathaus.

„Der Schutz der Gesundheit hat auch zum Volkstrauertag höchste Priorität“, schreibt der Volksbund, der auch auf die traditionelle Haus- und Straßensammlung verzichtet. Viele Schulen, Soldaten und andere Gruppen hätten ihre Teilnahme bereits abgesagt, so Landesvorsitzender Grant Hendrik Tonne, der dafür Verständnis äußert, „auch wenn es der Finanzierung unserer Friedensarbeit weh tut“. Der Verband bittet alle Sammler, ihre Aktivitäten ins Frühjahr zu verschieben.

Von Roland Weiterer