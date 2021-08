Kirche und Diakonie in Salzgitter feiern gemeinsamen Gottesdienst

Salzgitter

Um das „Mitgestalten“ geht es in der landesweiten Woche der Diakonie, die Anfang nächsten Monats beginnt. So lautet das Jahresthema, das ein Appell zum Mitmachen gedacht ist. Passend dazu lädt die Diakonie im Braunschweiger Land zusammen mit allen kirchlichen Einrichtungen der Stadt am Sonntag, 5. September, von 9.30 bis 10.30 Uhr zu einem gemeinsamen Gottesdienst in der Lebenstedter Andreaskirche ein.

„Das Thema Mitgestalten hat uns dazu angeregt, dass die evangelischen und diakonischen Einrichtungen gemeinsam mit der Andreas-Kirchengemeinde ihre praktische Arbeit im Gottesdienst vorstellen“, berichtet die Diakonie-Beauftragte Petra Behrens-Schröter. Von der Wohnungslosenhilfe über das CJD Hallendorf oder das Lukas-Werk bis zu den Altenheim sind zahlreiche Institutionen dabei.

Sie beteiligen sich nicht nur am Gottesdienst, sondern stellen sich im Anschluss und ihre Projekte auch noch vor. Petra Behrens-Schröter kündigt Informations- und Mitmachaktionen vor der Kirche an, es gibt Kaffee und Kekse. „Unser Ziel ist es, über Vielfältigkeit von Diakonie und Kirche zu informieren“, sagt sie. Viele Menschen würden von den Einrichtungen unterstützt, „wir unterstützen uns aber auch gegenseitig“. Diakonie sei mitten unter den Menschen und gestalte mit ihnen zusammen das Leben. Petra Behrens-Schröter: „Das wollen wir deutlich machen.“

Propst und Pastor Uwe Teichmann ist begeistert von der Idee. Er freut sich, zusammen mit vielen diakonischen und kirchlichen Einrichtungen „unseren Beitrag für den Zusammenhalt und soziale Frieden“ vorstellen zu können. „Wir werden das alles hygienekonform hinkriegen“, lädt er zur Teilnahme ein. Er freut sich, dass sich auch die Stadt beteiligt. Salzgitters Sozialdezernent Dr. Dirk Härdrich spricht ein Grußwort.

Von Roland Weiterer