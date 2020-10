Kindergärten aus Salzgitter knuspern mit am Tag der Kitaverpflegung

Salzgitter

Die Ernährung spielt eine immer größere Rolle, erst recht in den Kindergärten. Am Tag der Kitaverpflegung am Mittwoch probierten mehr als 7.700 Kitakinder in Niedersachsen einen ausgewählten Snack. Aus Salzgitter waren mit dabei der Ev. Kindergarten Rasselbande II, der St. Andreas Kindergarten, die Ev. Kita am Blütenweg, die Ev. Kita Martin Luther, die Kita Fredolino und der Kindergarten St. Georg.

Die Vernetzungsstelle Kitaverpflegung Niedersachsen hatte alle Tagesstätten im Land aufgerufen, ihre Lieblingsrezepte einzusenden. Ziel des Aktionstags ist es, die Kitaverpflegung zu verbessern sowie kulturelle und kulinarische Vielfalt gemeinsam zu erleben.

Anzeige

„Die Resonanz war sehr gut. Über 60 praxiserprobte Rezepte sind zusammengekommen“, freut sich Projektleiterin Tanja Bolm. „Ob Gemüse-Krokodil, Dips und Aufstriche, herzhafte Waffeln, Piratenquark oder Energie-Bällchen – die Rezepte zeigen, wie bunt und vielfältig gesundheitsfördernde Kitaverpflegung sein kann.“

Die bewährten Lieblings-Snacks der Kitakinder schmecken zum Frühstück, als Beilage zum Mittagessen oder als Nachmittagsimbiss und bieten sich für das gemeinsame Kochen an. Aus allen Einsendungen wählte eine Jury das „ Knusperbrot“ der Peiner Kita Rappelkiste als Sieger. Es stand in 125 Einrichtungen auf dem Speiseplan.

„Das ist ein tolles Ergebnis mit dem alle Beteiligten ihr Engagement in Sachen Kinderernährung unterstreichen“, so Tanja Bolm. Eine Broschüre mit den Rezepten und beliebten Tischsprüchen ist online abrufbar unter www.kitavernetzungsstelle-niedersachsen.de/tag-der-kitaverpflegung-2020.

Von Roland Weiterer