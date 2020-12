Kein Weihnachtsmarkt, aber etwas Adventsstimmung in Salzgitter

Nachdem die Werbegemeinschaft CityLebenstedt dieses Jahr von der Organisation eines Weihnachtsmarktes in der Innenstadt abgesehen hatte, haben mehrere Standbetreiber einen Antrag auf eine Sondernutzungserlaubnis zum Betrieb in der Adventszeit an die Stadt Salzgitter gestellt. Für einen eingeschränkten Betrieb gab es grünes Licht.