Kaufleute in Salzgitter-Bad laden ein zur „Goldmünzen“-Aktion

Salzgitter

Die Kunden in Salzgitter-Bad dürfen sich auch in dieser Vorweihnachtszeit aufs Sammeln freuen. Bei mehr als 40 Händlern in der Innenstadt werden wieder die beliebten „Goldmünzen“ der Werbegemeinschaft verteilt. In den kommenden drei Wochen bekommen die Kunden beim Bummeln und Einkaufen die begehrten Gewinnkarten.

Zeitgleich erstrahlen die Stadt und die Geschäfte unter dem Motto „ Salzgitter-Bad Leuchtet “ in besonderen Glanz. „Unsere Mitglieder haben wieder viele Preise zur Verfügung gestellt“, freut sich Heinz Strauß als Vorsitzender der Werbegemeinschaft. Als Hauptgewinn lockt ein Stadtgutschein im Wert von 350 Euro zur Teilnahme. Heinz Strauß: „Eine Auswahl der Sachpreise können im Schaufenster der WEVG am Bohlweg bewundert werden.“

Die ausgefüllten Gewinnkarten können in den teilnehmenden Geschäften abgegeben oder per Post an die Werbegemeinschaft Salzgitter-Bad geschickt werden. Aber Achtung: Die Teilnahmekarten müssen bis zum 17. Dezember das Büro der Werbegemeinschaft erreicht haben. Die Verlosung ist einen Tag später. Alle Gewinner werden schnellstmöglich informiert.

Heinz Strauß appelliert an alle Kunden, mitzumachen bei der Goldmünzen-Aktion und die Einzelhändler in der Stadt damit zu unterstützen. 50.000 Gewinnkarten sind im Umlauf. Jede abgegebene Karte erhöht die Chance, auch einen der Preise abzusahnen. Aber die Werbegemeinschaft begleitet das Fest nicht nur mit der „Goldmünzen“-Aktion, sondern lädt alle Kinder wieder ein, einen Nikolausstiefel im Schuhhaus Pape am Marktplatz abzugeben (bis zum 4. Dezember um 13 Uhr). Die gefüllten Exemplare können dort dann am 6. Dezember ab 14 Uhr abgeholt werden.

Ganz neu im Programm ist der lebendige Adventskalender, den die Kaufleute zusammen mit der Wirtschafts- und Innovationsförderungsgesellschaft (WIS) ausrichten. Er dient als kleiner Ersatz für den Weihnachtstreff, der wegen der Corona-Pandemie nicht stattfindet. 16 Einzelhändler beteiligen sich, laden im Advent zum Feierabend ab 16 Uhr für drei Stunden zum netten Beisammensein vor ihrer Tür ein. Los geht es am 1. Dezember an der Gärtnerei Starke in der Vorsalzer Straße. Vor den Geschäften wird ein Glühweinstand aufgebaut, es gibt Heißgetränke, aber auch Crêpes oder gebrannte Mandeln. „Das wird nett und flauschig“, so Anna Jantos, zuständige Innenstadtmanagerin bei der WIS.

Von Roland Weiterer