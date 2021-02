Junge Forscher aus Salzgitter entdecken die Dinosaurier

Salzgitter

Die Zeichentrick-Serie „In einem Land vor unserer Zeit“ kennt vermutlich jedes Kind. Doch die wahre Größe von Dinosauriern dürfte kaum einem Mädchen oder Jungen richtig bewusst sein. Bei den neun Grundschülern der Bordeaux-Lerngruppe der Heinrich-Albertz-Schule in Watenstedt ist das jetzt anders, denn sie widmeten sich in ihrem vernetzten Unterricht den faszinierenden Urzeit-Bewohnern aus dem Erdmittelalter.

So kam Karla aus dem zweiten Lernjahr ins Staunen, als sie feststellte, dass der Maiasaura fast siebenmal größer als sie selbst war. Mithilfe einer Mitschülerin hatte sie sich erst selbst gemessen und das Ergebnis anschließend mit ihrem Lieblingssaurier verglichen. Es war nicht die einzige sensationelle Entdeckung für die Kinder. Sie hatten zuvor mithilfe eines Advance Organizers die Schwerpunkte des Themas gemeinsam festgelegt. Warum sind Dinosaurier ausgestorben? Welche Dinosaurier überlebten und warum? Gibt es Nachfahren? lauteten die Fragen an die jungen Forscher.

Zudem lautete eine der Aufgaben, den Lieblings-Dino vorzustellen und dessen Größe zu veranschaulichen. Einige Kinder fertigten Eier im Originalformat an, Timur bildete den Zahn des Tyrannosaurus Rex nach, Milan bastelte die Schwanzkeule des Ankylosaurus und Sophia gelang es, die Flügelspannweite des Pteranodon mit Hilfe von Zeitungsseiten in Originalgröße nachzubauen –immerhin sieben Meter.

Ein Gemeinschaftsprojekt sorgte dann bei allen für große Augen. Die Schüler erstellten das Abbild eines Oberschenkelknochens des Brachiosaurus, der in seiner gewaltigen Länge von 2,10 Metern die Gruppe in Erstaunen versetzte – insbesondere im Vergleich zum Knochen eines Brathähnchens. „Den vernetzten Unterricht gibt es an der evangelischen Grundschule, damit alle Kinder einen Zugang zum Thema finden sowie auf ihrem jeweiligen Entwicklungsstand mitarbeiten können“, freut sich Rektor Gerd Meiborg über das Ergebnis, das die Schüler und er gerne der Öffentlichkeit vorstellen.

Von Roland Weiterer