Johanniter-„Weihnachtstrucker“ in Salzgitter erfolgreich auf Tour

Salzgitter

Sortieren, packen, einräumen, dazu rote Nasen und kalte Finger – und trotzdem jede Menge gute Laune: Die Mitglieder im Johanniter-Ortsverband haben es in den vergangenen Tagen nicht an Einsatzfreude fehlen lassen und für den „Weihnachtstrucker“ gesammelt. Und das mit Erfolg.

„Wir haben innerhalb von drei Wochen rund 100 Pakete zusammenbekommen“, freut sich Ehrenamts-Leiterin Sarah Hornburg „wirklich riesig“. Ein Großteil der Spenden wurde an drei Tagen bei einer öffentlichen Pack-Aktion vor dem E-Center in Salzgitter-Bad gesammelt. Kunden, die Lust dazu hatten, konnten bei ihrem eigenen Einkauf etwas für den „Weihnachtstrucker“ mitbringen.

Die Pakete für bedürftige Menschen in Südosteuropa werden nach einer strengen Packliste gepackt – so hat jeder Karton den gleichen Inhalt. Hinein kommen unter anderem Lebensmittel wie Reis, Nudeln, Mehl, Zucker und Kekse, Hygieneartikel wie Duschgel und Zahncreme und ein kleines Geschenk für Kinder. „Eine besonders hilfsbereite Frau hat uns sogar den ganzen Inhalt für ein komplettes Paket zusammengekauft“, freut sich Sarah Hornburg. Bis zum Montag, 14. Dezember, läuft die Aktion, können die E-Center-Kunden für den Weihnachtstrucker einkaufen.

Gesammelt wurde auch in den Johanniter-Kindergärten „Helifanten“ und „Fredolino“. Am Fredenberg hatten Britta Bätge-Rüstmann und die stellvertretende Leiterin Elisabeth Voitel die Eltern um Spenden gebeten – am Ende füllten die Zuwendungen 20 Pakete. Das Packen indes übernahmen zum Teil die Kinder selbst: Elisabeth Voitel hatte ihren Schützlingen extra die Liste mit Bildern ausgedruckt. Damit war es für die jungen Helfer ganz einfach, genau zu überblicken, was in jeden Karton kommt.

Miteingepackt haben auch die Mitglieder der Freiwilligen Feuerwehr Beinum. Schon 2019 sammelten die Kameradinnen und Kameraden den Inhalt für zahlreiche Pakete. In diesem Jahr mobilisierten sie noch zusätzlich die Dorfgemeinschaft. „Das war wirklich eine Klasse Aktion“, sagt Sarah Hornburg. 24 Pakete kamen zusammen.

In den kommenden Tagen sind die Ehrenamts-Helfer noch weiter damit beschäftigt, den Inhalt genau zu kontrollieren und wenn nötig umzupacken. Falsch zusammengestellte Pakete können zu Problemen an den unterschiedlichen Landesgrenzen führen. Selbst virtuell können die Salzgitteraner etwas geben. Alle Informationen Interessierte online auf www.johanniter-weihnachtstrucker.de.

Von Roland Weiterer