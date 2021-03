Jobcenter Salzgitter: Mit Qualifikation gegen die Krise

Salzgitter

„Die Regelungen im Rahmen der Kurzarbeit haben den Arbeitsmarkt bislang deutlich gestärkt und sind ein gutes Instrument, um den Eintritt der Arbeitslosigkeit zu vermeiden oder durch die längere Bezugsdauer von Kurzarbeitergeld ein Zeitfenster bis zur Arbeitsaufnahme zu ermöglichen.“ Diese Ansicht vertritt Elmar A. Windeler, Geschäftsführer des Jobcenters in Salzgitter, in einer Bilanz für das Jahr 2020.

Insbesondere zu Beginn der Corona-Krise waren die Auswirkungen stärker in der Arbeitslosenversicherung (Agentur für Arbeit) als in der Grundsicherung (Jobcenter) zu spüren. Seither verteilt sich der Effekt etwas gleichmäßiger auf beide Rechtskreise. Besonders betroffen sind diejenigen, der erst kurz vor Ausbruch der Pandemie eine Arbeit aufgenommen hatten. Dazu zählen in Salzgitter auch viele Menschen mit Fluchthintergrund. Neu erworbene Sprachkenntnisse können nur wenig angewendet werden.

„Wie wir wissen, trägt jedoch ein Arbeitsplatz und die damit verbundenen Begegnungsmöglichkeiten besonders zur Integration bei. Das wird eine Herausforderung ab dem Sommer 2021“, so Elmar A. Windeler. Nach seinen Worten ließe sich zum jetzigen Zeitpunkt „der mögliche sozial-integrative Schaden“ nicht beziffern. Auch die Ungelernten und Menschen mit geringer Qualifikation leiden unter den Corona-Folgen. Sie haben meist keinen Berufsabschluss, der die Marktchancen deutlich verbessert. Darum prüfen die Integrationsfachkräfte im Gespräch sehr genau, ob ein Qualifizierungsbedarf besteht.

Im Februar 2021 wurde im Vergleich zum Vorjahr ein deutlicher Anstieg der Arbeitslosenquote im Rechtskreis SGB II für Salzgitter sichtbar. So lag die Arbeitslosenquote in der Stadt bei 10,2 Prozent (5.521 Arbeitslose) und damit 1,2 Prozent höher als im Februar 2020 (4.886 Arbeitslose). Nach Rechtskreisen betrachtet, lag die Arbeitslosenquote im Jobcenter Salzgitter im Februar 2021 bei 7,4 Prozent und ist damit um 0,7 Prozent im Vergleich zum Vorjahresmonat gestiegen.

„Aufgrund der Kontaktbeschränkungen wurden im Zuge der Corona-Krise weniger arbeitsmarktpolitische Maßnahmen neu begonnen. Durch Auswertungen der Statistik ist jedoch bekannt, dass gerade im Anschluss an Bildungsmaßnahmen die Anzahl der Arbeitsmarkintegrationen ansteigt. Vorteilhaft für den Salzgitteraner Arbeitsmarkt war die schnelle Reaktion der vor Ort agierenden Bildungsträger. Sie haben ihre digitalen Angebote kurzfristig ausgebaut und unsere Kundinnen und Kunden haben das verstärkte Online Angebot gut angenommen. Rund zwei Drittel der für 2020 angestrebten Qualifizierungen konnten in Salzgitter trotz Pandemie umgesetzt werden. Auch im landesweiten Vergleich ein sehr gutes Ergebnis für unser Jobcenter“, erläutert Elmar A. Windeler.

Von Roland Weiterer