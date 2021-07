Salzgitter

Alte Druckerpatronen, Handys, Tablets oder Laptops mögen für ihre Eigentümer nutzlos sein, wertlos sind sie deshalb noch lange nicht. „Kreativspenden“ nennen Anja und Boris Pientka aus Salzgitter diese ausgemusterten Gegenstände. Sie zu sammeln, hat sich das Paar zur Aufgabe gemacht. Die Betreiber des „Teekesselchens“ in Salzgitter-Bad sind Repräsentanten der Stiftung „It’s for Kids“.

Aber nicht nur elektronischer Müll kann helfen. Ausländische Münzen, Kupfergeld, alte Währungen, aber auch Zahngold, Zinntöpfe oder Zinnteller lassen sich für die gute Sache zu Geld machen. Dass es davon Massen in der Stadt und der Umgebung gibt, davon sind Anja und Boris Pientka überzeugt. Sie rufen alle Einwohnerinnen und Einwohner auf, sich zu beteiligen, in Schubladen, Schränken und Kellern nachzusehen und sich von den Altlasten zu befreien.

Die gesammelten Objekte gehen an die Stiftung „It’s for Kids“, die aus dem nutzlosen Zeug wieder Geld macht. Die Erlöse fließen zurück nach Salzgitter und werden zu gleichen Teilen an den Verein Wir helfen Kindern und an das Spendenparlament verteilt. Die ersten Wertstoff-Eingänge sind schon da: alte Funktelefone und Druckerpatronen sowie eine gut gefüllte Restgeldbox. Sogar alte Zöpfe sind nützlich, aus ihnen lassen sich Echthaarperücken machen. „Jeder Zopf sollte schon eine Länge von mindestens 25 Zentimetern haben“, sagt Boris Pientka. Friseure, die sich an der Aktion beteiligen, bekommen ein Zertifikat der Stiftung.

Das Paar war über Netzwerkaktivitäten über „It’s for Kids“ gestolpert. Den Gedanken, den Wertstoffkreislauf zu fördern und damit gleichzeitig Kindern helfen zu können, fanden sie „cool“. Die ersten Kooperationspartner und Sammelstellen gibt es schon. Boris Pientka: „Das ist ein dauerhaftes Projekt, dass wir hier installieren wollen.“

Ideen haben seine Frau und er viele. Kooperationsprojekte mit den Schulen, aber auch Spendenläufe und andere Aktionen sind denkbar. „Wir sind da komplett offen.“ Das erste Geld floss auch schon. Zum Kickoff erhielten Wir helfen Kindern und das Spendenparlament von der Stiftung jeweils 500 Euro als eine Art „Begrüßungsgeld“. Mehr Informationen auf www.its-for-kids.de.

Wer sich beteiligen möchte, findet Sammelstellen in Lebenstedt im Rathaus, bei der Landessparkasse in der Hauptstelle und am Fredenberg sowie in der Tischlerei Budries, in Salzgitter-Bad in Anjas Teekesselchen, bei Spielwaren Klaper und bei der Sparkasse HGP sowie in Thiede (Landessparkasse), in Gebhardshagen (Gärtnerei Starke) und in Ohlendorf (Nagelstudio Kathrin Markwort).

Von Roland Weiterer