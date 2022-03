In Salzgitter und der Region werden Fachkräfte gesucht

Salzgitter

Die Zahl der Arbeitslosen in der Region ist im Februar gegenüber dem Vormonat leicht um 129 auf insgesamt 19.002 gesunken. Die Arbeitslosenquote liegt insgesamt aktuell bei 5,8 Prozentpunkten – vor einem Jahr waren es noch 6,7 oder 3.042 Leute mehr ohne einen Job. Im kommunalen Vergleich verzeichnet weiterhin der Landkreis Wolfenbüttel mit einer Quote von 4,7 Prozent das beste Ergebnis, es folgen die Stadt Braunschweig (4,9), der Landkreis Goslar (6,2) und die Stadt Salzgitter (8,9).

„Der Fachkräftebedarf ist und bleibt eines der zentralen Themen am Arbeitsmarkt. Wir werden weiter alles dafür tun, das inländische Potential zu heben. Weiterbildung und Qualifizierung können den Beschäftigten in den vom Strukturwandel betroffenen Branchen neue Perspektiven bieten. Wir arbeiten auch daran, Arbeitslose zu qualifizieren. Arbeitgeber, Beschäftigte und Interessierte sollten sich jetzt über ihre Möglichkeiten beraten lassen“, kommentiert Gerald Witt, Leiter der Agentur für Arbeit Braunschweig-Goslar, die aktuellen Zahlen.

Die Unterbeschäftigung, die neben den Arbeitslosen auch Personen erfasst, die erkrankt sind oder an Maßnahmen teilnehmen, lag im aktuellen Berichtsmonat bei 25.376 Personen, dies sind 10,8 Prozent oder 3.078 Personen weniger als vor einem Jahr. Im Bezirk Braunschweig-Goslar waren im Januar 6.371 Arbeitsstellen gemeldet, gegenüber Januar ist das ein leichter Anstieg um 67 oder 1,1 Prozent. Im Vergleich zum Vorjahresmonat gab es 1.890 Stellen mehr (+42,2 Prozent). Die Top 5 der aktuell gemeldeten Stellen finden sich bei den Reinigungshelfern (203 Stellen), Altenpflege-Fachkräften (172 Stellen), Fachkräften im Verkauf (171 Stellen), Gesundheits- und Krankenpflegefachkräften (156 Stellen) sowie Bürofachkräfte (152 Stellen).

„Wir appellieren an alle Betriebe, auch für dieses Jahr Ausbildungsplätze anzubieten unduns ihre Stellen zu melden. Genauso wichtig ist uns auch der Appell an junge Menschen:Meldet euch in der Berufsberatung, wir sind auch in diesen Zeiten persönlich und virtuell da. Die Chancen am Ausbildungsmarkt sind sehr gut. Die meisten Unternehmen warten händeringend auf die Bewerbungen“, so Gerald Witt zum Ausbildungsmarkt.

Von Roland Weiterer