In Salzgitter gibt es ein Weihnachtsessen auf die Faust

Salzgitter

Ein Weihnachtsfest ohne einen leckeren Weihachtsschmaus kommt nicht in die Tüte. Da wegen der Corona-Pandemie ein gemeinsames Essen nicht möglich ist, hat sich der Verein SuPer Salzgitter jetzt eine To-Go-Variante einfallen lassen, die er in der zweiten Adventswoche in Lebenstedt und Salzgitter-Bad organisiert.

„Noch immer müssen wir alle mit vielen Verordnungen und Einschränkungen leben. Etwas Gutes für die Allgemeinheit zu tun, ist daher momentan nicht so einfach und wird es wahrscheinlich auch noch für einige Zeit bleiben“, schreibt Vorsitzender Gianluca Calabrese. Das Weihnachtsessen, „mit dem wir letztes Jahr so vielen eine Freude machen konnten“, soll trotzdem nicht ausfallen. Deshalb gibt es den vorweihnachtlichen Schmaus kurzum auf die Faust – gut im Wärmebehälter verpackt und mit einer praktischen Transport-Tüte.

Der Vorsitzende und seine Helfer stehen am Montag, 7. Dezember ab 12 Uhr in Lebenstedt in der Fußgängerzone an der Petri Apotheke am Monument. Der zweite Termin ist am Samstag, 12. Dezember, ab 12 Uhr in Salzgitter Bad vor der Energieberatung am Klesmerplatz. „Die Abstandsregeln können eingehalten werden. Möglichkeiten zur Händehygiene sind vorhanden.“ Die Aktion soll so lange dauern, bis die Töpfe leer sind. Gut 100 bis 150 Portionen lassen sich in der Küche vorbereiten. Die Gäste können wählen zwischen Krustenbraten und Hähnchenbrustfilet jeweils mit Beilagen, so ist es geplant.

Für ältere Mitbürger, denen es aufgrund der Pandemie oder durch körperliche Einschränkungen nicht möglich ist, an der Veranstaltung teilzunehmen, richtet der Verein einen Bringdienst ein. Diejenigen, die ein leckeres Essen haben möchten, können sich bis zum 4. Dezember unter der Telefonnummer (0176) 43574022 ein Essen reservieren. Die Aktion soll laut Gianluca Calabrese den allgemeinen Charakter des Vereins unterstreichen. „Wir sind nicht nur für Drogenabhängige da, sondern für jeden, der Hilfe braucht.“

Von Roland Weiterer