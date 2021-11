Impfzentrum: Stadt Salzgitter vollzieht Rolle rückwärts

Salzgitter

Im Kampf gegen die steigenden Corona-Infektionszahlen vollzieht die Stadt eine Rolle rückwärts. Sie schließt am kommenden Montag, 29. November, wieder ihr Impfzentrum auf und nimmt das Gebäude in der Hans-Birnbaum-Straße teilweise in Betrieb. Zudem sollt ab Mittwoch, 1. Dezember, ein Bus durch die Stadt und bietet den Bewohnern eine Covid-19-Schutzimpfung an. Erst-, Zweit- und Boosterimpfungen sind möglich.

„Der aktuell bundesweite Anstieg der Inzidenzen, der Hospitalisierungsquote und der Intensivbettenbelegungsquote zeigt deutlich, dass die Entscheidung des Bundes, die Impfzentren Ende September zu schließen, falsch war“, sieht sich Salzgitters Oberbürgermeister Frank Klingebiel in seiner „vehementen Kritik der vergangenen Monate“ bestätigt. „Das ärztliche Regelsystem, auf das der Bund gesetzt hat, ist aktuell überfordert, die hohe Nachfrage an Impfungen, insbesondere Boosterimpfungen, durchzuführen.“

Jetzt müssten wieder einmal die Kommunen für Bund und Land einspringen und es richten, „wobei unser Personal nach gut 20 Monaten Bekämpfung der Corona-Pandemie an vorderster Front auf dem Zahnfleisch geht“, fügt der OB hinzu. Er verspricht „unbürokratische und schnelle Angebote“ für Erst- und Zweitimpfungen, da in in der Öffentlichkeit und speziell im Freizeitbereich vielfach schon die 2G-Regel gilt.

Um der hohen Nachfrage nach Auffrischungsimpfungen nachzukommen, gingen die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter der Stadt und der Hilfsorganisationen „bis an die Belastungsgrenze“ und suchten unkomplizierte Wege, um das Angebot für alle zu erhöhen, so Frank Klingebiel. Er erneuert seine „Bitte an alle Salzgitteranerinnen und Salzgitteraner“, sich impfen zu lassen. Und er bittet um Geduld, wenn jemand bei den Terminen mal länger anstehen müsse. „Meine Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter geben ihr Bestes.“

Von Roland Weiterer