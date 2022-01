Impfstoff ist in Salzgitter reichlich da

Salzgitter

Die deutlich ansteckendere Omikron-Variante führt auch in Salzgitter zu einem rasanten Anstieg der Neuinfektionen mit dem Corona-Virus. „Die Impfung an sich, aber besonders auch die Booster-Impfungen sind nach wie vor das wirksamste Mittel, das wir der Pandemie entgegensetzen können“, so Oberbürgermeister Frank Klingebiel. Er weist auf freie Kapazitäten hin.

Für alle Impfwilligen stehe in Salzgitter ausreichend Impfstoff zur Verfügung, heißt es aus dem Rathaus. Selbst dann, wenn die weitreichendere Impfempfehlung der Ständige Impfkommission (STIKO) zu einem vermehrten Anstieg führen würde, sei die Stadt mit ihrem vielfältigen Impfangebot gut aufgestellt. Unter anderem hat die Stiko die Empfehlung zur Booster-Impfung auf die Altersgruppe von 12 bis 18 Jahren ausgedehnt.

Sowohl im Impfzentrum an der Hans-Birnbaum-Straße, in der Impfstation in Salzgitter Bad als auch im Impfbus gibt es laut Stadtverwaltung noch ausreichend freie Termine. Auch beim „Impfen ohne Termin“ am Nachmittag sind keine Wartezeiten zu erwarten. An allen Standorten bietet die Stadt Erst-, Zweit- und Boosterimpfungen mit den mRNA-Impfstoffen von BioNTech und Moderna an. Auch der Impfbus dreht nächste Woche im Stadtgebiet wieder seine Runden. Seit dem 1. Dezember 2021 haben rund 3.800 Bürgerinnen und Bürger dieses Angebot genutzt.

So sieht der Fahrplan für die Woche vom 24. bis 28. Januar aus: Am Montag steht der Bus morgens (immer von 9 bis 12 Uhr) bei der Feuerwehr Salder und mittags (immer von 13 bis 15 Uhr) bei der Feuerwehr Lobmachtersen, am Dienstag morgens bei der AWiSTa am Fredenberg und mittags bei der Feuerwehr in Sauingen, am Mittwoch morgens in Salzgitter-Bad auf dem Martin-Luther-Platz und mittags bei der Feuerwehr Groß Mahner, am Donnerstag morgens am Penny-Markt in Lebenstedt (Reppnersche Straße 1) und mittags am Lidl-Markt am Fredenberg sowie am Freitag morgens in Lebenstedt vor dem Rathaus und mittags bei der Feuerwehr Ringelheim.

Es ist kein Termin notwendig. Mitzubringen sind ein Ausweis und wenn vorhanden der Impfausweis. Es werden Impfstoffe der Firmen Biontech und Moderna eingesetzt, es besteht keine Wahlmöglichkeit. Kinder und Jugendliche ab zwölf Jahren (in Begleitung eines Erziehungsberechtigten) sind ebenso eingeladen wie Erwachsene.

Eine Auffrischungsimpfung ist frühestens drei Monate nach der Zweitimpfung möglich. Wer den Impfstoff Johnson & Johnson erhalten hat, kann sich bereits vier Wochen danach auffrischen lassen.

Von Roland Weiterer