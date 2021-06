Immobilienriese sorgt für blühende Inseln in Salzgitter-Steterburg

Salzgitter

Wer dieser Tage durch Thiede fährt, darf sich an farbenfrohen und gepflegten Blumenbeeten erfreuen. Der Immobilienriese van der Horst hat sich die beiden Verkehrsinseln vorgeknöpft, die sich an seinen Straßen in Steterburg befinden und mittlerweile hübsche Hingucker sind. In dem Ortsteil vermietet das Unternehmen mehr als 1.000 Wohnungen und hat vor wenigen Monaten eine Art Charme-Offensive gestartet, um die Außendarstellung in dem Viertel zu verbessern.

„Steterburg blüht auf“, nennt Jurist Dr. Holger Müller die Idee, die Beete mit robusten Blumen, Stauden und bunten Pflanzen zu schmücken, die „zu verschiedenen Jahreszeiten auch Blütezeiten“ haben, beschreibt es Landschaftsgärtner Dirk Heselschwerdt. Doch der Vermieter soll sich nicht alleine ins Zeug legen. Dr. Hoger Müller will auch viele der mehr als 3.000 van-der-Horst-Mieter motivieren, ihre Balkone und die Vorgärten aufzuhübschen. „Wir wollen eine Aktion starten, an der sich jeder beteiligen kann“, so der Justiziar, der sich um den Wohnungsbestand in Salzgitter kümmert. Er plant den Einsatz von Gutscheinen für Blumen, muss aber Details noch klären. „Wir werden unsere Mieter in Steterburg zeitnah darüber informieren.“

Eine Pflanzaktion wäre für ihn ein würdiger Abschluss der großen Gartensanierung, die van der Horst im vergangenen Winter gestartet hat und die zu fast 90 Prozent umgesetzt ist. Die Kolonne zog durch sämtliche Grundstücke, entsorgte wilden Müll, schnitt Hecken und Büsche zurück, begradigte Rasenflächen. Am Ende kamen fast 100 Container mit jeweils 40 Kubikmetern Fassungsvermögen zusammen, um die Altlasten zu entsorgen. „Das hat einiges gekostet“, sagt Dr. Holger Müller, dem es um ein gepflegtes und ordentliches Erscheinungsbild für Steterburg geht.

Umso mehr ärgert es ihn, dass mancher Bewohner wieder damit anfängt, seinen Sperrmüll hinter den Häusern abzulegen. „Solche Missetaten wollen wir nicht mehr zulassen“, kündigt Dr. Holger Müller mitunter tägliche Kontrollen an, wenn diese nötig sein sollten. „Jetzt haben wir es schön, und so soll es auch bleiben.“

Von Roland Weiterer