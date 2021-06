Immer mehr Normalität zieht in Salzgitter ein

Salzgitter

Die Corona-Infektionslage in der Stadt hat sich auf geringem Niveau eingependelt, die 7-Tages-Inzidenz liegt aktuell bei 3,8. Damit sind weitere Lockerungen am Montag in Salzgitter in Kraft getreten – gemäß der Regelungen der neuen Corona-Verordnung in Niedersachsen.

Die Landesregierung habe für diejenigen Landkreise und kreisfreien Städte, die eine 7-Tages-Inzidenz von nicht mehr als zehn aufweisen, allgemeine Regelungen erlassen, erläutert Oberbürgermeister Frank Klingebiel. Salzgitter sei schon in den vergangenen sieben Tagen stabil deutlich unter dem maßgebenden Schwellenwert und wechsele daher in die neu geschaffene Stufe 0. „Damit kehren wir weitestgehend zur Normalität zurück.“

Der OB kündigt an, „in den kommenden Wochen die Entwicklung des Infektionsgeschehens im Auge zu behalten, um im Bedarfsfall schnell reagieren zu können“. Er bittet die Bürgerinnen und Bürger, weiterhin vorsichtig zu sein, auch wenn die Inzidenzzahlen eine erfreuliche Entwicklung nehmen. „Die Pandemie ist erst mit Erreichen der Herdenimmunität vorbei.“

Folgende Regelungen gelten seit Montag in Salzgitter: Besucherinnen und Besucher eines Wochenmarktes müssen keine Mund-Nasen-Bedeckung mehr tragen. Auch auf Parkplätzen von Einrichtungen, die öffentlich oder im Rahmen eines Besuchs und Kundenverkehrs zugänglich sind (zum Beispiel vor Supermärkten) entfällt die Maskenpflicht.

Im privaten und öffentlichen Raum sind Zusammenkünfte unter freiem Himmel mit maximal 50 Personen zulässig. In geschlossenen Räumen gilt die Höchstzahl von 25 Personen. Kinder bis 14 Jahre zählen hierbei genauso nicht mit wie Genesene und vollständig Geimpfte.

Bei privaten geschlossenen Feiern (Saalbetrieb in der Gastronomie) sind erst ab einer Teilnehmendenzahl von 50 (unter freiem Himmel) und 25 in geschlossenen Räumen aktuelle Corona-Tests erforderlich.

Bei Veranstaltungen wird die Abstandspflicht sowie die Maskenpflicht aufgehoben, erfolgt der Zugang mit Test. Ab 1.000 Teilnehmenden sind sie allerdings genehmigungspflichtig. Grundsätzlich gilt, dass Bürgerinnen und Bürger mit vollständigem Impfschutz oder Genesenennachweis keinen aktuellen Test benötigen.

Von Roland Weiterer