Im Museum in Salzgitter öffnet die Mitmachausstellung „Gib Stoff!“

Salzgitter

Familien mit Kindern sollten sich in den nächsten drei Monaten etwas Zeit reservieren für einen Besuch in Salder. Denn unter dem Titel „Gib Stoff!“ lädt das Städtische Museum vom 6. März bis 6. Juni zu einer Mitmachausstellung ein. Im ehemaligen Kuhstall gibt es „von der Faser zum Gewebe“ auf zwei Etagen allerlei Neues zu entdecken, was heutzutage eher als alltäglich abgehandelt wird. Der Eintritt ist frei und eine Anmeldung nicht erforderlich, es gilt die 3G-Regel.

Welche Kulturgeschichte und aufwändigen Produktionsprozesse hinter Kleidungsstücken und anderen Textilien stecken, haben Museums-Pädagogin Christine Kellner-Depner und ihr Team zusammengestellt. Die Besucher und Besucherinnen können sich das Wissen dazu nicht nur anlesen, sondern auch durch ihre eigenen Hände erfahren. Die Basis liefert dazu die Mitmachausstellung, die sich Salzgitter aus dem Stadt- und Industriemuseum Rüsselsheim besorgt hat.

Kinder und Erwachsene können weben, stricken, filzen, knüpfen oder färben, um sich mit dem Thema auseinander zu setzen. Ausprobieren und anfassen ist angesagt. Wie werden Textilien hergestellt, verarbeitet und genutzt? Auf diese Fragen gibt es Antworten. Der rote Faden greift historische und aktuelle Umweltthemen auf, die Ausstellung befasst sich auch mit der Ausbeutung von Menschen und wurde um regionale Aspekte ergänzt. So gibt es im Obergeschoss zahlreiche Exponate aus der Stadt zu sehen, unter anderem Tongewichte, die einst in Gebhardshagen gefunden wurden und vor geschätzt 2.500 Jahren an einem Webstuhl hingen.

Sehenswert und aufschlussreich ist eine „Stoff-Bar“ , die Christine Kellner-Depner mit ihren Kollegen und Kolleginnen zusammengetragen hat. 50 Stoffbahnen hängen an den Wänden, von Acetat bis Wolle ist dort alles zu finden inklusive der Erklärungen zu Herkunft und Herstellung. Rätsel für Kinder und Filme ergänzen die Schautafeln, Mitmachstationen und Vitrinen.

„Stoffe wärmen uns schon seit vielen Jahrtausenden. Mit Textilien richten wir unsere Wohnungen ein, technische Stoffe werden in Maschinen, der Medizin- und Umwelttechnik verwendet. Und sie können noch mehr“, sagt Christine Kellner-Depner, die ihre eigene, 50 Jahre alte Nähmaschine mitgebracht hat. Kleidung transportiere Botschaften und zeige Zugehörigkeit. „Wer bin ich, wer möchte ich sein, was kann ich mir leisten?“ Die Vielfalt ist beachtlich. Es geht um kreative Stoffveredlung oder das Upcycling alter Textilien. Selbst wer richtig Stoff gibt, sollte mindestens eine Stunde Zeit mitbringen. Informationen gibt es auf www.slazgitter.de unter dem Stichwort „Gib Stoff“.

Von Roland Weiterer