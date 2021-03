IG Metall demonstriert in Salzgitter mit Autokino-Kundgebung

Salzgitter

Das Klima wird rauer in der Tarifrunde für die Arbeiter und Angestellten in der nordwestdeutschen Eisen- und Stahlindustrie. Die ersten Warnstreiks begleiten die Verhandlungen. 2.300 Beschäftigte legten am Mittwoch vorübergehend die Arbeit nieder. Die IG Metall richtete vor dem Tor 6 der Salzgitter AG in der Walzwerkstraße die größte Kundgebung aus.

Hans-Jürgen Urban, geschäftsführendes Vorstandsmitglied der IG Metall, sprach zu den 1.500 Teilnehmern, die wie in einem Autokino hinter den Lenkrädern ihrer Fahrzeuge saßen und zuhörten: „Wir begrüßen das Angebot der Arbeitgeber, gemeinsam mit uns tarifvertragliche Regelungen zur Transformation finden zu wollen. Ob sie es mit der Zukunftsgestaltung ernst meinen, können sie aber auch schon in dieser Tarifrunde zeigen.“

Denn neben einer dauerhaften Entgelterhöhung fordert die IG Metall für Auszubildende und dual Studierende eine tariflich gesicherte Zukunft. Hans-Jürgen Urban: „Der Strukturwandel in der Stahlindustrie darf nicht gegen Betriebsräte und Belegschaften laufen, er geht nur gemeinsam. Zukunftsgestaltung braucht faire und gesicherte Kooperation oder sie wird scheitern.“

Knut Giesler, Bezirksleiter der IG Metall NRW und Verhandlungsführer der Gewerkschaft in der Stahltarifrunde, freute sich über die „tolle“ Streikbereitschaft der Kollegen der Salzgitter AG und sagte mit Blick auf das Angebot der Arbeitgeber: „Zweimal 350 Euro Einmalzahlung – das reicht uns nicht.“ Die Gewerkschaft gehe auf die Straße für mehr Geld, mehr Beschäftigung und eine bessere Regelung für die Ausbildung. „Wir brauchen vier Prozent Volumen für die Beschäftigungssicherung“, so Knut Giesler im Gespräch mit hallo Salzgitter. Auch die Verlängerung der Tarifverträge für Altersteilzeit und Werkverträge gehört zu den Kernpunkten.

Der Stahlindustrie gehe es seit Ende 2020 wieder sehr gut, betont der Gewerkschafter. Es gebe volle Auftragsbücher. „Daran müssen die Kolleginnen und Kollegen gerecht beteiligt werden.“ Am 26. März ist die nächste Verhandlungsrunde. Dann sollen die Arbeitgeber etwas Nachhilfe bekommen. Gemessen an Schulnoten erteilt Knut Giesler ihrem ersten Angebot eine Fünf. „Und mit einer Fünf bleibt man sitzen.“

Von Roland Weiterer