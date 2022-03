IG Metall Salzgitter protestiert mit Farben für den Frieden

Salzgitter

Ohne Frieden ist alles nichts. Mit diesem Gedanken richtet die IG Metall in Salzgitter die Kundgebung am Internationalen Tag gegen Rassismus am Montag, 21. März, von 16.30 bis 18 Uhr am Stadtmonument in Lebenstedt aus. „Solidarität ist unverhandelbar“, heißt es für die Zusammenkunft mit Musik und Redebeiträgen des Oberbürgermeisters Frank Klingebiel, von Schülervertretungen sowie Betriebsräten und Vertrauensleuten aus den Betrieben.

Zudem wird Geld gesammelt für die Menschen in der Ukraine und diejenigen, die sich auf der Flucht befinden, kündigt die IG Metall an. Aufgrund der Corona-Pandemie bittet sie die Teilnehmenden, während der Kundgebung auf Abstände zu achten und eine FFP2-Maske dabei zu haben. „Vor Ort wollen wir allen Mitwirkenden die Möglichkeit geben, ein gemeinsames Friedenszeichen von Salzgitter auszusenden“, sagt Matthias Wilhelm, Erster Bevollmächtigter der IG Metall Salzgitter-Peine. Nicht nur ihm gehen die Ereignisse der zurückliegenden Wochen nicht mehr aus dem Kopf. „Der Angriffskrieg auf die Menschen in der Ukraine macht uns betroffen, traurig und besorgt.“

Die Veranstalter wollen aber auch den Jahrestag des rechten Terroranschlags in Hanau oder den rassistischen Angriff an einer Berliner S-Bahn-Station in Erinnerung rufen. „Deshalb wollen wir den Internationalen Tag gegen Rassismus zum Anlass nehmen, um deutlich zu machen, für was die Mitglieder unserer Gewerkschaft und die Bürgerinnen und Bürger in Salzgitter stehen: für Vielfalt, für Antirassismus, für Respekt und ein friedliches und solidarisches Miteinander“, so Matthias Wilhelm. „Wir akzeptieren viele Meinungen, aber unsere Werte sind unverhandelbar.“

Die IG Metall will zudem ein „Friedens-Denkmal“ als Mitmachaktion bilden. „In einer mosaikhaften, gemeinsamen Aktion wollen wir vor der Bühne das Wort „Frieden“ mit Steinen legen“, erklärt Jan Laging. Alle Teilnehmerinnen und Teilnehmer – egal ob Seniorinnen und Senioren oder Kinder – sind aufgerufen, individuell bemalte Steine mit zur Kundgebung zu bringen. Die können grau sein, aber auch in bunten Farben oder in blau-gelb als Solidaritätsadresse mit der Ukraine.

„Nehmt euch Stifte, Farben und Malutensilien und gestaltet euren Stein mit eigenen Worten, Bildern und Farben“, erläutert Gewerkschaftssekretär Jan Laging. Die IG Metall Salzgitter-Peine ist per Email an jan.laging@igmetall.de oder unter Tel. (0170) 3333735 zu erreichen.

Von Roland Weiterer