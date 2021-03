„Home-Stuhling“ zum Home-Schooling für die Klassen in Salzgitter

Salzgitter

Der MTV Salzgitter bietet nicht nur seinen Mitgliedern mehrere Möglichkeiten, sich über Online-Portale viele Anregungen für die körperliche Fitness zu holen, sondern animiert jetzt auch die Schulen aus dem südlichen Stadtgebiet, sich sportlich den Herausforderungen der Corona-Pandemie zu stellen.

Die Idee dazu ist schon fast 50 Jahre alt, hat aber an Aktualität nicht verloren. 1972 sollte der Wohnzimmer-Zehnkampf jedem eine Gelegenheit bieten, seine Leistungsfähigkeit mit zehn Übungen zu überprüfen, die im Rahmen des ZDF-Gesundheitsmagazins „Praxis“ von Hans Mohl unter das Motto „Schaffen Sie die Norm?“ gestellt wurden. Zum „Home-Stuhling“, wie es der MTV jetzt betitelt, wird als einziges Übungsgerät ein stabiler Stuhl mit fester Sitzfläche auf einem rutschfesten Boden benötigt.

Die Übungen können die Schüler zu Hause, im Klassenzimmer und auch wahlweise als Videokonferenz erledigen. Jeder Teilnehmer dokumentiert sein Abschneiden in einer eigenen Laufkarte. Nachdem alle zehn Übungen absolviert sind, sammelt der Lehrer die Notizen digital oder analog ein, um eine Auswertung der Resultate zu erstellen. Klassen, von denen zwei Drittel der Schülergruppe die Herausforderungen erfüllt haben, können die Gesamtpunktzahl dann an den MTV Salzgitter übermitteln.

„Das erste Ziel der Aktion ist es nicht, die Klasse mit den meisten Punkten zu ermitteln, sondern einfach nur die Freude an der Bewegung zu wecken und ein gemeinsames Klassenziel zu erreichen“, so Anke Brennecke, stellvertretende MTV-Vorsitzende. Dennoch gibt es nach Abschluss der Aktion eine Verlosung unter den teilnehmenden Klassen, von denen drei für einen Nachmittag eine kostenlose Nutzung der Grillhütte, des Spielplatzes und der Beachvolleyball-Felder auf dem MTV-Gelände gewinnen können.

„Das könnte, wenn es dann erlaubt ist, ein schöner Ausklang des Schuljahres werden“, wirbt Anke Brennecke um eine Beteiligung. Einsendeschluss der Auswertungen ist der 2. Juni. Die Gewinner werden am 11. Juni ausgelost. Für Rückfragen ist Anke Brennecke per Email an brennecke@mtv-salzgitter oder unter Tel. (0173) 6161686 zu erreichen. Über sie gibt es auch Informationen für den Download des Übungs-Katalogs und der Laufzettel.

Von Roland Weiterer