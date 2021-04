Gedenken am 24. April - Holzkreuze in Salzgitter-Bad erinnern an die toten Motorradfahrer

Die Braunschweiger Arbeitsgemeinschaft christlicher Motorradfahrer und Motorradfahrerinnen gedenkt am 24. April der Todesopfer der vergangenen Saison. Elf Holzkreuze wurden gefertigt, damit die Biker sich verabschieden können.