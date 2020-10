Helios-Klinikum Salzgitter: Online-Vortrag zum Welt-Thrombose-Tag

Salzgitter

Den Welt-Thromobose-Tag am Dienstag, 13. Oktober, nimmt Chefarzt Dr. Stefan Betge aus der Klinik für Innere Medizin und Angiologie am Helios Klinikum zum Anlass, um mit einem Online-Vortrag unter dem Titel „Nicht jede Thrombose ist gleich“ über „maßgeschneiderte Therapien, Möglichkeiten und Entscheidungswege“ zu sprechen. Um 18 Uhr geht es los, die Teilnehmer können sich informieren, Fragen stellen und sich in die Diskussion einbringen.

Venenthrombosen und Lungenembolien können jeden Menschen betreffen. Viele Verhaltensweisen des modernen Lebens, aber auch eine Reihe internistischer Erkrankungen und deren Behandlungen sind mit einem erhöhten Risiko für venöse Thromboembolien verbunden; zuweilen tritt eine Venen-Thrombose aber auch in voller Gesundheit auf.

Anzeige

Weltweit sterben pro Jahr geschätzt mehr als drei Millionen Menschen an einer venösen Thrombembolie, in Europa alleine sind es jährlich über 500.000. Wird die Thrombose rechtzeitig erkannt und behandelt, dann stirbt man nicht, aber es bleibt die Angst vor dem nächsten Ereignis, es können Beschwerden verbleiben und auch die Behandlung selber ist nicht ohne Risiko und muss regelmäßig neu abgewogen werden.

Bei Dr. Stefan Betge ist es inzwischen eine Tradition, am Weltthrombosetag über die Krankheit zu informieren. Eine Online-Veranstaltung ist auch für ihn neu, aber an der für ihn wichtigen Interaktion mit den Zuhörern hält er fest. „Von Thrombose und Lungenembolie sind alle Altersschichten der Bevölkerung betroffen“, sagt der Facharzt. Er hofft, dass durch ein unterschiedlich besetztes Publikum eine lebhafte Diskussion zustande kommt.

„Ich werde einen einleitenden Impulsvortrag halten“, kündigt Dr. Stefan Betge an. Moderiert wird der Abend von Dr. Wolfgang Schöbel, Chefarzt der Klinik für Innere Medizin und Kardiologie. Es geht um aktuelle Erkenntnisse zur Diagnostik und individualisierten Therapie, um Folgeerkrankungen und deren Vermeidung sowie um die venöse Thrombembolie.

Das Einwählen ist einfach. Die Anleitung finden Interessierte unter „mehr Informationen“ im Bereich der Vortragsankündigung auf der Internetseite www.helios-gesundheit.de/salzgitter.

Von Roland Weiterer