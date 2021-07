Gunnar Groebler neuer Vorstandvorsitzender der Salzgitter AG

Salzgitter

Der Wechsel an der Spitze der Salzgitter AG ist vollzogen. Gunnar Groebler hat am 1. Juli den Vorsitz im Vorstand übernommen und somit die Nachfolge von Prof. Dr.-Ing. Heinz Jörg Fuhrmann angetreten, der mit dem altersbedingten Auslaufen seines Anstellungsvertrags planmäßig in den Ruhestand ging. Dieser war 1997 als ordentliches Mitglied in den Konzernvorstand der damaligen Preussag Stahl AG eingerückt, kümmerte sich von 2001 bis 2011 um die Finanzen und wurde dann Chef des Konzerns.

Auf ihn folgt nun Gunnar Groebler, der seit dem 17. Mai 2021 dem Vorstand angehört und sich auf seine Aufgaben freut. Er hat nach eigenen Worten während der letzten Wochen „bereits die Möglichkeit genutzt, viele Kolleginnen und Kollegen bei den Besuchen an verschiedenen Standorten kennenzulernen und mit ihnen ins Gespräch zu kommen“. Das Unternehmen stehe dank der guten Arbeit der vergangenen Jahre und trotz der Herausforderungen der Corona-Pandemie auf sehr soliden Füßen, „wofür ich mich beim gesamten Team und insbesondere Prof. Fuhrmann bedanken möchte“, schreibt Gunnar Groebler in einer Pressemitteilung.

Nun gelte es, den Konzern weiterhin als Stahl und Technologiekonzern zukunftsgerichtet zu entwickeln, ein besonderer Schwerpunkt werde dabei Salzgitter Low CO2-Steelmaking (SALCOS) sein, erklärt Gunnar Groebler. „Mit diesem Transformationsprojekt zur CO2-armen Stahlherstellung ist die Salzgitter AG führend in der Stahlbranche. Unsere gute Ausgangsposition werden wir nun zügig weiter ausbauen. Mit dem Baubeginn unserer µDRAL-Direktreduktionsanlage in Salzgitter sind die nächsten Schritte bereits eingeleitet.“

Gunnar Groebler war bisher in führenden Funktionen des international operierenden Energiekonzerns Vattenfall tätig, zuletzt als Mitglied des Executive Group Management. Dort war er zuständig für die Business Area Wind.

Von Roland Weiterer