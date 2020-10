Grundschulen in Salzgitter können mitmachen beim Programm deinsport.de

Salzgitter

Nur knapp ein Drittel der Sieben- bis Zehnjährigen in Deutschland erfüllt die Empfehlungen der Weltgesundheitsorganisation ( WHO) von täglich 60-minütiger moderater bis intensiver körperlicher Aktivität. Dabei kann in der Kindheit wie in der Jugend der Grundstein für einen gesunden und bewegten Lebensstil gelegt werden: Kinder, die Sport treiben und im Alltag körperlich aktiv sind, werden dieses Verhalten mit einer großen Wahrscheinlichkeit bis ins Erwachsenenalter beibehalten.

„Um aktiv etwas dagegen zu tun und Kinder zu mehr Bewegung und sportlicher Aktivität zu ermutigen, starten wir im Rahmen unseres Kindernetzwerks United Kids Foundations das Programm deinsport.de“, sagt Carsten Ueberschär, Botschafter von United Kids Foundations. Ermöglicht wurde das Projekt mit Mitteln aus dem walk4help. Im Mai des vergangenen Jahres veranstaltete das Kindernetzwerk einen Spenden-Spaziergang, bei dem mehr als eine Million Euro gesammelt wurden. Zusätzlich geht die interaktive Schritt-Challenge „step BraWo“ in die zweite Runde.

„Mit deinsport.de fördern wir die Bewegung von Schülern der dritten und vierten Klasse und bilden dabei ein Netzwerk mit der Sportjugend Niedersachsen, die das Projekt mit den für die Städte und Landkreise zuständigen Sportbünden koordiniert", beschreibt Carsten Ueberschär das Projekt. Im vergangenen Schuljahr wurde das Programm bereits erfolgreich in München, Nürnberg und Würzburg gestartet. Jetzt kommt es auch in die BraWo-Region. Insgesamt können rund 3.000 Kinder an deinsport.de teilnehmen. Auch Schulen aus Salzgitter können sich bis zum 6. November per Email an info@deinsport.de bewerben.

Reiner Sonntag, Vorsitzender der Sportjugend Niedersachsen, ist von dem neuen Projekt begeistert: „Es freut uns sehr, dass die Sportjugend mit seinen Sportbünden im LandesSportBund Niedersachsen Partner dieses tollen und langfristigen Programms sein darf. deinsport.de greift bei den Wurzeln des Sports an – bei der Freude an der jeweiligen Sportart und Bewegung an sich sowie am jeweiligen Talent dafür. Die Vereine profitieren davon, dass den Kindern der Weg in den organisierten Sport geebnet wird und durch die individuelle Talentskalierung ziemlich wahrscheinlich auch lange und mit Spaß sowie persönlichem Erfolg dabei bleiben. Der LandesSportBund Niedersachsen und seine Sportjugend fügen ihren Angeboten im Bereich Schule- und Ganztag damit eine weitere Facette hinzu.“

Von Roland Weiterer