Unter dem Arbeitstitel „Exklusives-inklusiv“ bahnt sich eine besondere Gastronomie in Salzgitter an. Gerd Meiborg, bisher als Grundschul-Rektor in Watenstedt aktiv, möchte ein Lokal in Salzgitter eröffnen, das exklusive Speisen hat und inklusiv betrieben wird. Nun sucht er ein passendes Gebäude dafür.