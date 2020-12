Grundschüler in Salzgitter-Bad denken an die Senioren

Salzgitter

Die Altstadtgrundschule und die Grundschule Wiesenstraße in Salzgitter-Bad haben in diesem Jahr eine ganz besondere Aktion für die Bewohnerinnen und Bewohner des „Hauses am Vöppstedter Tor Carolinenhof“ und die „ Seniorenresidenz am Greifpark“ organisiert.

Die Kinder beider Schulen hatten gemeinsam mit ihren Klassenlehrkräften einige Schuhkartons und Tüten mit liebevollen Weihnachtsgrüßen gefüllt. Selbstgebasteltes, Gedichte, gemalte Bilder, Weihnachtsgeschichten und vieles mehr sollten den Bewohnern beider Seniorenheime eine Freude bereiten. Denn wenngleich ein Zusammenkommen in diesem Advent nicht möglich war, so sollten die älteren Menschen dennoch spüren, dass an sie gedacht wird.

Bettina Buttke (Rektorin beider Schulen) und Claudia Doliwa (kommunale Schulsozialarbeiterin beider Schulen) überreichten dem Leiter Enrico Leinichen und der Leiterin Sabine Milenkovic des „Vöppstedter Tor Carolinenhof“ sowie der Einrichtungsleiterin Birgit Schwarznecker von der „ Seniorenresidenz am Greifpark“ die gebastelten Weihnachtsgrüße der Schüler.

Die Übergabe erfolgte aus dem Kofferraum ihres Autos heraus, um die Übergabe der Geschenke an der frischen Luft zu ermöglichen und damit so sicher wie möglich zu gestalten.

Von Roland Weiterer