Großer Ferienspaß in den Kinder- und Jugendtreffs der Stadt Salzgitter

Salzgitter

An einem Tisch entstehen kleine Monster aus Wolle, einige Meter weiter trocknen rosa Batik-T-Shirts, während an der Tischtennisplatte um Punkte gekämpft wird. Beliebt sind vor allem die Freundschaftsbänder, die die Mädchen und Jungen während der Ferienerlebnistage in den städtischen Kinder- und Jugendtreffs (KJT) für die Familie und Freunde basteln.

Seifenblasen herstellen, Fußball spielen oder Waffeln backen. Zahlreiche Aktivitäten stehen auf dem Programm während der KJT-Ferienwochen. Das Maskentragen im Innenraum kennen die Kinder aus der Schule ebenso wie die Abstände, die einzuhalten sind. Zwei Corona-Tests in der Woche gehören zum Ablauf dazu.

Viel wichtiger war das Gemeinsame mit den Gleichaltrigen, auch wenn die Gruppen aufgrund der aktuellen Situation kleiner waren. Dafür luden mehrere Kinder- und Jugendtreffs zu Ferienerlebnistagen ein: In Gebhardshagen, Thiede, Lichtenberg, Hallendorf, Hamberg oder Graffiti haben die Teams mit den Schülern zwischen sieben und zwölf Jahren viel unternommen. Naturbastelei, Steine bemalen, Fangbecher basteln, Upcycling, Geocaching, Luftballontiere, Kräutersammeln, Minigolf und vieles andere mehr.

Das Besondere: Erstmals waren die Einrichtungen digital miteinander vernetzt und konnten sich über einen Bildschirm oder Fernseher sehen und austauschen. Angebote waren somit für alle greifbar und nutzbar. Oder um einen Wettkampf auszutragen. Geschummelt werden konnte nicht, weil sich die Kinder auf dem Bildschirm sehen konnten.

Als Siegerinnen oder Sieger fühlen sich alle Kinder: Schnitzeljagd, Bastel- und Kreativangebote, Seife herstellen, Ausflüge in die Umgebung und vieles mehr. Auch die KJT-Betreuerteams freuten sich über die Erlebnistage in Präsenz. Mit diesem schönen Gemeinschaftsgefühl machen ihnen die Planungen für die Herbstferien noch mehr Spaß.

Freie Plätze fürWald und Wiese

Mit Teams aus dem KJT Hamberg und aus dem KJT D7 kann im August der heimische Wald entdeckt werden. Für das Projekt Wald und Wiese vom 16. bis 20. August und 23. bis 27. August am Hamberg in Salzgitter-Bad gibt es noch einige wenige freie Plätze. Anmeldungen unter Telefon (05341) 32282 oder per Email an kjt-hamberg@stadt.salzgitter.de. Die Jugendkulturwerkstatt Forellenhof ist in den Sommerferien zu den gewohnten Zeiten geöffnet. Informationen zu den Angeboten gibt es vor Ort oder unter Tel. (05341) 43972.

Von Roland Weiterer