Ein neuer Eingang mit verglastem Foyer, frische Umkleidekabinen und eine Gastronomie, die auch Gäste von außen anlockt. Die Stadt Salzgitter hat große Pläne für das Thermalsolbad am Kurpark. Acht Millionen Euro will sie in den nächsten drei Jahren investieren, um den Komplex zu sanieren und zu modernisieren.