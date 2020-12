Glaube und Zukunft sind Themen bei der VHS Salzgitter

Salzgitter

Bei der Volkshochschule stehen nächste Woche ein Vortrag und eine Lesung an, wenn auch nur im Internet. Für beide Veranstaltungen kann man sich online auf der VHS-Internetseite https://app-14.salzgitter.de/kuferweb/ anmelden.

Am Donnerstag, 10. Dezember, um 19.30 Uhr, wird dort Professor Jan Assmann über das Thema „Das Zeitalter des Glaubens. Aufstieg und Niedergang der uns vertrauten Form von Religion“ referieren. Anmeldeschluss für diesen Vortrag ist am 9. Dezember.

Das Zeitalter des Glaubens, so Jan Assmann, begann mit der Emanzipation der Religion vom Staat um 500 vor Christus im frühen Judentum. Es sei mit der Emanzipation des Staates von der Religion im 18. und 19. Jahrhundert verblasst. Der Ägyptologe geht in seinem Vortrag aus dem Gesichtspunkt der Ägyptologie auf eine antike Kultur ein, die dem Zeitalter des Glaubens vorausging und deren Wiederentdeckung seit der Renaissance seiner Meinung nach zum Ende dieses Zeitalters beiträgt.

Jan Assmann ist Professor im Ruhestand für Ägyptologie an der Universität Heidelberg und Professor für allgemeine Kulturwissenschaft an der Universität Konstanz. Er wurde vielfach ausgezeichnet – unter anderem mit dem Deutschen Historikerpreis (1998), dem Sigmund-Freud-Preis für wissenschaftliche Prosa (2016) und dem Friedenspreis des Deutschen Buchhandels (mit Aleida Assmann, 2018).

Am Freitag, 11. Dezember, um 17 Uhr sind dann die Jugendlichen ab 14 Jahren dran. Autor Tobias Elsäßer wird aus seinem Buch „Play“ lesen. Er fragt seine Zuhörer: „Was würdest du tun, wenn es eine App gäbe, die deine Zukunft vorausberechnen kann?“ Sein Held Jonas weigert sich, das Ergebnis dieser App zu akzeptieren. Er ist gerade mit der Schule fertig und kann es kaum erwarten, sein eigenes Leben zu beginnen.

Als das Programm ihm vorhersagt, dass er dieselben Fehler wie sein verhasster Vater machen wird, beschließt er, das Schicksal zu durchkreuzen: „Sei unberechenbar!“ Mit der wildfremden Sun trampt er nach Norden und sucht das Abenteuer. Von dem kämpferischen Mädchen lernt er, das Leben selber in die Hand zu nehmen.

„Überwachung in Zeiten der Digitalisierung“, darüber möchte Tobias Elsäßer mit dem Publikum diskutieren. Was steckt hinter Big Data? Wie funktioniert die Selektion und Vorhersage von Algorithmen? Ist die zielgenaue Manipulation von Menschen möglich? Was darf ein Staat oder ein Konzern und was nicht? Sind Google und Co tatsächlich dazu in der Lage, die Zukunft vorherzusehen?

Tobias Elsäßer ist Autor, Musiker und Songwriter in Stuttgart. Seine Kinder- und Jugendromane wurden vielfach ausgezeichnet, für „Play“ erhielt er ein Stipendium des Deutschen Literaturfonds. Er lebt in Stuttgart. Um das Publikum an der Verbindung zwischen Musik, Sprache und Rhythmus teilhaben zu lassen, spielt er bei seinen Lesungen ein bis zwei Songs, die während der Arbeit an „Play“ entstanden sind. Im Anschluss können Fragen per Chat gestellt werden. Meldeschluss ist am 10. Dezember. Vor Veranstaltungsbeginn erhält jeder per Mail den Zugangslink.

Von Roland Weiterer