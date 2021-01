Gesundheitsamt in Salzgitter erweitert sein Test-Angebot

Wer glaubt, sich bei ungeschütztem Sex mit einer gefährlichen Krankheit ansteckt zu haben, kann sich jetzt beim Gesundheitsamt in Salzgitter nicht mehr nur auf HIV testen lassen, sondern auch auf Syphilis und Hepatitis C.

