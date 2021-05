Salzgitter

Die Stadt erhält eine Finanzspritze in Höhe von 2.050.200 Euro für die Sanierung des Thermalsolbads. Das hat der Haushaltsausschuss des Bundestages am Mittwoch (5. Mai) beschlossen, wie der hiesige Abgeordnete Victor Perli (Die Linke) mitteilt. Salzgitter hatte die Fördermittel beim Bundesprogramm „Sanierung kommunaler Einrichtungen in den Bereichen Sport, Jugend und Kultur“ beantragt.

Viktor Perli spricht in einer Pressemitteilung von einer „tollen Nachricht“ und ist „sehr froh, dass es erneut gelungen ist eine Millionenförderung nach Salzgitter zu holen“. Im letzten Jahr gab es rund zwei Millionen Euro für das Stadtbad in Lebenstedt, nun fließt Geld aus Berlin für das Thermalsolbad in Salzgitter-Bad, so Viktor Perli, der Mitglied im Haushaltsausschuss ist. Er habe sich in enger Absprache mit Oberbürgermeister Frank Klingebiel für die Förderung eingesetzt.

Insgesamt sind rund 200 Millionen Euro für Sportstätten und Kultureinrichtungen auf den Weg gebracht. Bundesweit wurden 1.300 Förderanträge von Städten und Gemeinden eingereicht. „Die aktuelle Krise verschärft die Finanzprobleme der Kommunen“, so Viktor Perlin mit Blick auf die Vielzahl der Anträge.

Die Linke setzt sich nach seinen Worten für eine Erhöhung und Verlängerung des Förderprogramms ein, da erneut hunderte Kommunen mit ihren Anträgen nicht berücksichtigt werden konnten. „Es muss überall im Land eine gute Versorgung mit Schwimmbädern, Turnhallen und Kultureinrichtungen geben“, so Viktor Perli.

Von Roland Weiterer