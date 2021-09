Gelbe Füße rund um viele Grundschulen in Salzgitter

Es gibt stehende und gehende Füße. Auf diese Weise will Verkehrssicherheitsberaterin Kathrin Lacey den Schulanfängern in Salzgitter helfen, sicher über die Straßen zu kommen. Sie hat die Bürgersteige rund um viele Grundschulen besprüht.

