Gebete und Gesang auf dem Schützenplatz in Salzgitter-Bad

Salzgitter

Einen „überpfarrlichen Einsatz“ plant der katholische Pastor Hans-Günter Sorge am Sonntag, 27. Dezember, um 10 Uhr auf dem Schützenplatz in SZ-Bad. Wegen der Beschränkungen durch die Corona-Pandemie bietet er dort einen Drive-in-Gottesdienst mit Gebeten und Gesang an. Der läuft ab wie in einem Autokino.

Für eine ausreichende Beschallung ist gesorgt. Tontechniker Stefan Meißner baut eine klassische Anlage auf, damit alle Fahrer auf dem Platz den Theologiestudenten Dennis Gieser auch gut verstehen können, der den Gottesdienst hält. Damit sie ihn gut sehen können, steht er auf einem Rundballen-Anhänger, der an dem Vormittag als Bühne dient. Landwirt Thomas Langemeyer, der sich der Bernward-Gemeinde sehr verbunden fühlt, stellt das Fahrzeug zur Verfügung.

Eine halbe Stunde kalkuliert Hans-Günter Sorge für die Messe. Es hofft, dass es nicht regnet. Gut 70 Autos passen auf den Platz, schätzt er. Schon zu Ostern und Christi Himmelfahrt hat er gute Erfahrung gemacht mit Drive-in-Gottesdiensten – damals auf dem Schützenplatz in Hildesheim. Die Menschen sehnten sich nach Begegnungen, gerade zu Weihnachten. „Das Fest hat die höchste Emotionalität.“

Seit dem 22. November ist Hans-Günther Sorge in Salzgitter unterwegs, er ist vier katholischen Kirchengemeinden zugeordnet und kümmert sich dort auf einer halben Stelle um die Seelsorge. „Auf der anderen Hälfte bin ich im Bistum Hildesheim als Springer unterwegs. Also überall, wo Not am Mann ist.“

Der Wort-Gottesdienst draußen und die anschließende Messfeier mit Hans-Günter Sorge ab 10.45 Uhr in der Marienkirche lassen sich auch von daheim verfolgen per Livestream im Internet. Der Link zur youtube-Übertragung findet sich auf der Seite www.st-bernward.de.

Von Roland Weiterer