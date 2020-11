Für die gute Sache: Ein Kalender mit Kunst aus Salzgitter

Salzgitter

Mit Kunst aus der Region durch das Jahr. Das ist 2021 möglich. Die Gemeinschaft Feel the Art hat einen Kalender mit 13 Bildern im DIN-A4-Format erstellt, dessen Verkauf der guten Sache zugute kommt. Den Erlös erhält der Verein Wir helfen Kindern.

100 Kalender wurden gedruckt, die für jeweils 9,90 Euro in zwei Geschäften angeboten werden: in der Buchhandlung im Ärztehaus in der Chemnitzer Straße in Lebenstedt und im Kunstmarkt im Braunschweiger Schlosscarree. Bei Bedarf kann der Verein schnell nachlegen und weitere Exemplare herstellen lassen. Der Start war jedenfalls vielversprechend, so Feel-The-Art-Gründer Rolf Reineke. Sein Kollege Wolfgang Brun und er hatten die Idee zu der gemeinnützigen Aktion und freuten sich über die große Resonanz auf ihren Rundruf bei den Künstlern.

Es wurde eine Auswahl getroffen, Designerin Daria Baier machte aus den 13 Kunstwerken einen Kalender, fünf davon stammen von Mitgliedern aus Salzgitter. Außer Wolfgang Brun, der auch den Verein Wir helfen Kindern als Empfänger vorschlug, sind noch Ulla Weigelt, Angelika Nolle, Gerd Buschler und Rolf Reineke dabei.

13 vollkommen unterschiedliche Motive und verschiedene Stilrichtungen finden sich auf den Seiten. „Alle sind wunderschön“, findet Rolf Reineke. Vorstandsmitglied Christiane Voss freute sich im Namen des Vereins Wir helfen Kindern über den gelungenen Kunstkalender und darüber, „dass wir bedacht werden“.

Kalender gewinnen

hallo Salzgitter und der Verein Feel the Art verlosen fünf Jahreskalender für 2021. Wählen Sie an diesem Wochenende die Gewinn-Hotline (0137) 988082705 und folgen Sie der Ansage. Alle Anrufe, die am 21. und 22. November 2020 eingehen, nehmen teil. Die Gewinner werden telefonisch benachrichtigt. Der Anruf kostet 50 Cent aus dem dt. Festnetz. Mobilfunktarife können abweichen.

❱ (0137) 988082705

Von Roland Weiterer