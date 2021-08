Fünf Euro für jeden: Stadt Salzgitter verschickt die Gutscheine

Salzgitter

Alle Einwohner in der Stadt bekommen in den nächsten Tagen Post – einen 5-Euro Wertgutschein, der bis zum 3. Oktober 2021 bei registrierten Unternehmen aus Handel, Gastronomie und Dienstleistung in Salzgitter eingelöst werden kann. Im Internet unter www.ihrgutscheinfuersalzgitter.de sind ab sofort alle Unternehmen aufgelistet, die das Wertpapier entgegen nehmen.

Die teilnehmenden Firmen, Händler und Gastronomen sind außerdem an orangefarbenen Plakaten im Schaufenster zu erkennen. Pro Einkauf können maximal zehn Gutscheine verwendet werden – eine Barauszahlung ist ausgeschlossen. Zudem muss der Einkaufswert immer mindestens das Doppelte des Gutscheinwertes betragen, wer also drei Gutscheine zu je fünf Euro einlösen will, muss für 30 Euro einkaufen.

Die Gutscheinkarten haben eine Perforierung, an der der Händler bei Einlösung einen Teil der Karte abtrennt und zur Abrechnung aufbewahrt. Salzgitteranerinnen und Salzgitteraner, denen kein Gutschein zugestellt wurde, können sich bei der Wirtschafts- und Innovationsförderung Salzgitter GmbH melden, um nach Prüfung, Ersatz ausgestellt zu bekommen.

„Ihr Gutschein für Salzgitter 2.0“ nennt sich die Aktion, die eine zweite Reaktion auf die Corona-Pandemie ist. Viele Unternehmen aus den Bereichen Einzelhandel, Dienstleistungen und Gastronomie schließen, was zu erheblichen Auswirkungen auf das gesamte öffentliche, gesellschaftliche, wirtschaftliche und soziale Leben geführt hat.

Mit der zweiten Gutscheinaktion, die alle Ratsmitglieder und Oberbürgermeister Frank Klingebiel unterstützen, soll in dieser immer noch schwierigen Zeit sowohl der städtischen Bevölkerung als auch den durch die Schließungen unmittelbar betroffenen Unternehmen erneut eine Perspektive und ein Zeichen der Solidarität aufgezeigt werden.

Von Roland Weiterer