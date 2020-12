Frischer Wind im Firmenkundengeschäft in Salzgitter

Salzgitter

Die Sparkasse Hildesheim Goslar Peine hat wichtige Positionen in ihrem Haus neu besetzt. Mittendrin zwei Herren aus Salzgitter. Marcel Schmidt ist ab sofort als Bereichsdirektor für das gesamte Firmenkundengeschäft in den Regionen verantwortlich. Janusch Zydek tritt für ihn die Nachfolge für das Gebiet Goslar/ Salzgitter an und leitet damit die Abteilung Firmenkunden Goslar. Für den gesamten Bereich Private Banking & Unternehmenskunden hat Dennis Müller als Bereichsdirektor die Verantwortung übernommen.

„Wir haben uns in den letzten Monaten sehr intensiv mit unserem Unternehmenskundenbereich beschäftigt. Diesen haben wir zukunftsweisend aufgestellt, wobei wir den Fokus eindeutig auf unsere Kunden legen“, so Vorstand Michael Senft. Das gesamte Bankgeschäft stehe vor einem Umbruch – vor allem durch die Herausforderung der Digitalisierung. „Im Unternehmenskundengeschäft ist das besonders spürbar. Wir teilen unser gewerbliches Geschäft in zwei Bereiche auf und verleihen somit den einzelnen Geschäftsbereichen mehr Verantwortung und Bedeutung.”

Marcel Schmidt und Janusch Zydek wollen die ersten Ansprechpartner für alle gewerblichen Kunden in der Region sein. „Ich bin mir sicher, dass wir eine zukunftsfähige Organisationstruktur geschaffen haben“, ergänzt Michael Senft. Die beiden seien trotz ihres jungen Alters der Aufgabe gewachsen und bei „unseren Kunden bereits positiv angesehen““

Marcel Schmidt (36) wohnt in seinem Geburtsort Salzgitter. Der Diplomkaufmann (FH) hat in verschiedenen Funktionen viele Facetten des Bankgeschäfts kennengelernt. Das gewerbliche Kreditgeschäft und generell die Beratung von Geschäfts,- Gewerbe- und Firmenkunden war für ihn immer der bedeutendste Schwerpunkt. Er trägt die Verantwortung für vier Abteilungen mit rund 60 Mitarbeitern. Das Team unter seiner Leitung ist für alle gewerblichen Kunden vom Existenzgründer bis zu den großen mittelständischen Unternehmen in der Region ein verlässlicher und kompetenter Ansprechpartner.

Er möchte die Sparkasse als wichtigen und starken Partner für alle gewerblichen Kunden noch sichtbarer machen. Privat treibt er viel Sport und engagiert sich in der Region Salzgitter ehrenamtlich, spielt Musik in Salzgitteraner Bands und ist seit Jahren als Mitorganisator der Jugendbühne und Jugendmeile beim Altstadtfest Salzgitter-Bad aktiv und bekannt.

Janusch Zydek (38) ist in Salzgitter-Bad aufgewachsen und wohnt in Goslar-Steinberg. Er ist verheiratet und hat zwei Söhne. Der Sparkassenbetriebswirt leitet die Abteilung Firmenkunden Goslar. Er ist seit vielen Jahren im Wirtschaftsgebiet durch seine jahrelange Erfahrung als Geschäfts-, Gewerbe- und aktuell als Firmenkundenberater stark verwurzelt.

Janusch Zydek setzt sich auch nebenberuflich in der Region ein. Bis 2017 war er aktives Mitglied im Beratungsnetzwerk der Wirtschaftsförderung der Region Goslar (WiReGo). Seit 2017 ist er als Vorstandsmitglied der Wirtschaftsjunioren Harz im Bezirk der Industrie- und Handelskammer Braunschweig.

Dennis Müller (39) lebt mit seiner Frau und seinen beiden Kindern in seinem Geburtsort Hildesheim. Seit 2001 hat er in der Sparkasse das Kundengeschäft von der Pike auf gelernt und verantwortete die letzten 10 Jahre die akademischen Heilberufe in der Sparkasse Hildesheim Goslar Peine. Nun baut er seinen Aufgabenbereich mit 42 Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern neu auf. Seine Hobbys sind Handwerken, mit dem Hund die Natur genießen und Sport.

Von Roland Weiterer