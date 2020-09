Familienzentrum in Salzgitter widmet sich den Kinderrechten

Salzgitter

Zum 30-jährigen Bestehen der UN-Kinderrechtskonvention gibt es eine Kampagne in der Stadt. Dazu hat Salzgitters Kinder und Jugendbeauftragte Sylvia Fiedler aufgerufen. Es geht darum, die Kinderrechte zu stärken und das Thema kreativ darzustellen.

Koordinatorin Kathrin Monyer-Rogner nahm den Hinweis, der an alle Kindergärten gerichtet war, auf und widmete sich mit den Erzieherinnen sowie Kindern und Eltern im Familienzentrum der Martin-Luther-Gemeinde in Lebenstedt dem Anliegen. „Der Gedanke hat mich nicht mehr losgelassen“, so Kathrin Monyer-Rogner. Ein Planungsteam wurde gebildet. Der Braunschweiger Bildermacher Wolf Menzel wurde ins Boot geholt. Kathrin Monyer-Rogner: „Das war für ihn auch Neuland.“

Es wurde begonnen, Ideen zu entwickeln, wie sich zehn Kinderrechte künstlerisch darstellen lassen. Der Lockdown im Zuge der Corona-Krise konnte die Verwirklichung des Projektes nicht verhindern – die Familien bekamen per Email ihre Hausaufgaben, die einzelnen Rechte zeichnerisch zu beschreiben. Wolf Menzel brachte die bunten Ergebnisse wasserfest auf zehn etwa 120 Meter hohen Hartschaumplatten auf, auf deren oberen Ende unter behütenden Händen jeweils ein Symbol für das betreffende Recht abgebildet ist.

Zur Präsentation der Ausstellung, die zunächst im Familienzentrum zu sehen ist, wurde auf den Kirchplatz in der Berliner Straße eingeladen. Findig trotzten die Besucher dem Wind, der die Platten immer wieder umfegte, banden diese an Stühlen fest. Kathrin Monyer-Rogner und Pfarrer Michael Wagner erläuterten die Entstehung. Die Initiatorin dankte den Sponsoren, der Bürgerstiftung Salzgitter und dem meineSZitty-Club, für ihre Unterstützung. Kinderrechte fielen – so wie zu Beginn der Veranstaltung die Tafeln – buchstäblich immer wieder auf die Nase, so Pastor Wagner. Darauf aufmerksam zu machen, sei Sinn der Ausstellung.

„Es wird immer wichtiger, dass die Kinderrechte beachtet werden“, sagt Rainer Krause, Vorstand der Bürgerstiftung, die sich mit 2.000 Euro an der Umsetzung beteiligte. In vielen Ländern seien Bildung, Gesundheitsvorsorge oder Sicherheit nicht selbstverständlich. „Das sollten wir im Auge behalten“, findet Rainer Krause es richtig, sich mit dem Thema zu befassen. Er lobt die inhaltliche Auseinandersetzung durch den Prozess der Entstehung, bei dem die Arbeiten der Kinder und Eltern von dem Künstler zu den Aufstellern verarbeitet wurden. Er hofft, das sich immer Plätze für die Ausstellung finden, an denen die Menschen die Bilder auch wahrnehmen und darüber diskutieren.

Von Roland Weiterer