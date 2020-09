Fahrspaß contra Reichweite heißt es beim E-Up in Salzgitter

Salzgitter

Die Testwochen der Elektromobilität, die das Wohnungsunternehmen TAG und der Energieversorger WEVG organisieren, gehen weiter. Brigitte Hansch aus Salzgitter-Bad durfte fünf Tage lang einen E-Up von Volkswagen testen und ist angetan von der Zeit mit dem kleinen Flitzer, hadert aber noch mit der Reichweite.

Die 58-jährige Einzelhandelskauffrau überlegt schon länger, sich für die kleinen Stadtfahrten ein E-Auto zuzulegen. Davon standen auch in der Testphase einige auf dem Programm, aber auch in Braunschweig und Hildesheim hatte sie zu tun. Brigitte Hansch: „In der Stadt ist das Auto sehr gut, aber auf der Langstrecke muss man immer ein wenig bangen, dass der Strom reicht.“

Sie würde sich über noch mehr Ladestationen freuen, denn an der Kapazität hapert es noch, findet sie. Getankt hat sie ihr E-Mobil an einer der acht Säulen in Salzgitter-Bad. Gepunktet hat der Wagen mit dem Fahrgefühl, vor allem die Ruhe und der schnelle Anzug gefielen der Salzgitteranerin. Für einen Kauf reicht das noch nicht. Mindestens 250 bis 300 Kilometer sollten mit einem vollen Akku schon drin sein, um Brigitte Hansch zu überzeugen.

Von Roland Weiterer