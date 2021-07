Fahrradtour und Wasserschlacht im KJT Hamberg in Salzgitter-Bad

Salzgitter

Vom 9. bis 13. August heißt es „Sommer, Sonne, Action“ im Kinder- und Jugendtreff (KJT) Hamberg. Mädchen und Jungen im Alter von zwölf bis 18 Jahren können von Montag bis Donnerstag jeweils von 11 bis 15 Uhr an verschiedenen Angeboten teilnehmen. Ab 15 Uhr ist der Treff in Salzgitter-Bad auch für alle anderen geöffnet.

Der Montag startet mit einer Fahrradtour nach Ringelheim, am Dienstag folgen Pizza backen und eine Wasserschlacht. Der Mittwoch ist der Kreativtag, mit viel Bewegung wird dann Farbe auf Papier und Leinwand gebracht. „Alte Kleidung ist empfehlenswert“, heißt es in der Ankündigung. Am Donnerstag tauchen die Teilnehmenden in die digitale Welt ab und probieren verschiedene Spiele an der Konsole aus.

Freitags ist der KJT in der Jahnstraße 13 ab 16 Uhr geöffnet und es wird gegrillt. Außerdem können einige Kinder und Jugendliche an einer Übernachtungsaktion mit Nachtwanderung teilnehmen. Aufgrund der Verordnungen des Landes Niedersachsen ist die Teilnehmerzahl reduziert, auch kurzfristige Änderungen sind möglich. Informationen und Anmeldung im KJT Hamberg unter Tel. (05341) 32282 oder per Email an kjt-hamberg@stadt.salzgitter.de

Von Roland Weiterer